הגבוה ביותר השנה למכירה אומנותית

בסכום אסטרונומי | הדיוקן האבוד של פיקאסו נמכר במכירה פומבית בפריז

ציור נדיר של פבלו פיקאסו, נמכר בסוף השבוע האחרון עבור סכום שיא שנתי לציור בצרפת | היצירה, שנשמרה באוסף משפחתי פרטי למעלה משמונים שנה ולא הוצגה מעולם לציבור, עוררה קרב עולמי מרתק בין אספנים מאירופה, אסיה וארצות הברית | מדובר בהישג אמנותי והיסטורי, שהודגש על ידי השימור המושלם של הציור ועל רקע מערכת היחסים המסעירה שהייתה בין האמן למושא הדיוקן (בעולם)

הציור שנמכר (צילום: צילום מסך)

במכירה פומבית יוצאת דופן שנערכה בבית דְרוּאוֹ בפריז, נמכר ביום שישי האחרון ציורו של פבלו פיקאסו "דיוקן של אישה בכובע פרחוני" (Buste de femme au chapeau à fleurs), עבור סכום עתק של 32 מיליון אירו - הגבוה ביותר שהושג השנה בצרפת למכירה אמנותית.

היצירה הצבעונית צוירה ביולי 1943, בעיצומה של תקופת הכיבוש הנאצי בפריז, בימים בהם מערכת היחסים בין פיקאסו לדורה Maar, הדמות ששימשה השראה לציור, התקרבה לסיומה הדרמטי. מעבר לחשיבות האמנותית, סיפורו של הציור מרגש במיוחד: הוא נשאר שמור באוסף משפחתי פרטי מאז שנרכש ב-1944. עד כה היה מוכר רק מתצלום בשחור-לבן שצולמה בסטודיו של פיקאסו, ומעולם לא נחשף לקהל.

למכירה הפומבית התפצלו 18 אספנים בינלאומיים במאבק כלכלי ורגשי ממושך שנמשך 35 דקות, עד שהציור נחטף על ידי קונה שזהותו לא נחשפה, אשר ישב באולם המכירה. מנהל המכירה, כריסטוף לוסיאן, כינה את הרגע "הצלחה כבירה ורווית רגש", וציין כי דיוקן זה הוא בין הנוגעים ביותר שיצר פיקאסו, שכן "ניתן להרגיש בו את עצבותה של דורה Maar, שהייתה על סף פרידה ממנו".

מבחינת שימורו, ציור זה נותר במצב מעולה, כפי שצוין על ידי המומחית אגנס סבסטר-ברבה: "לא בוצעה בו מריחה או ליטוש, והצבעוניות חיה וחריפה - ממש כמו שיצאה מהסטודיו". על אף הסכום המרשים, הוא נותר מתחת לשיאי המכירות של פיקאסו, בראשם "נשים מאלג'יר" שנמכר בלמעלה מ-179 מיליון דולר.

המכירה מדגישה את התיאבון הגובר בשוק לאומנות נדירה, בפרט זו שלא היתה בשוק זמן רב, ומבססת שוב את מעמדו של פיקאסו כאמן מהמבוקשים ביותר בעולם - במיוחד כאשר מתגלות יצירות שלא נחשפו עשרות שנים.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

