כיכר השבת
נס באוקיינוס

תיעוד מטורף: התרסק עם מצנח רחיפה מגובה עצום - ויצא ללא פגע

גבר מפלורידה יצא ללא פגע, לאחר שמצנח רחיפה ממונע שבו טס צנח מגובה של כ־150 מטר והתרסק אל תוך האוקיינוס | האירוע הדרמטי תועד בידי עוברי אורח (מעניין)

1תגובות
תיעוד מהתקרית המטורפת (צילום: Riviera Beach Police Department)

גבר בן 52 מפלורידה יצא ללא פגע, לאחר שמצנח רחיפה ממונע שבו טס צנח מגובה של כ־150 מטר והתרסק אל תוך האוקיינוס ביום שישי האחרון.

האירוע הדרמטי התרחש זמן קצר לפני הצהריים מול חופי סינגר איילנד, סמוך לריביירה ביץ’, ותועד בידי עוברי אורח.

שרה ויליאמסון, מצילה ביחידת החילוץ הימי של מחוז פאלם ביץ’, סיפרה כי הבחינה שמשהו אינו כשורה כאשר ראתה את המצנח נע במהירות חריגה, ככל הנראה לאחר שנתקל במשב רוח חזק. לדבריה, היא החלה מיד לרוץ, הזעיקה בקשר את שותפתה למשמרת, והשניים יצאו יחד למים עם ציוד חילוץ, כולל מצוף ולוח הצלה.

לדברי המשטרה, מצילים ונופשים שהיו במקום שחו מיד לעבר האיש כדי לסייע לו. אחד מהם צלל מתחת לפני המים, וסייע לשחרר אותו מהחבלים של המצנח בהם הסתבך.

בסופו של דבר המצילים ועוברי האורח הצליחו להביא את הגבר אל החוף. בשיחה עם האיש התברר כי הוא המריא מוקדם יותר מפארק אושן קיי ביופיטר, וטס דרומה עד לנפילה מגובה של כ-150 מטר אל תוך המים. מצילים שהיו במקום ציינו כי הישרדות בנפילה מגובה כזה היא אירוע יוצא דופן במיוחד.

0 תגובות

1
מגניב
דוד קריספין

