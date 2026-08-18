שקיות הניקוטין המכונות "סנוס', הפכו לאחד המוצרים בעלי קצב הצמיחה המהיר ביותר בתעשיית הטבק, תוך שהן מציגות שיעורי רווחיות גבוהים במיוחד.

שקיות הניקוטין הלבנות אותן מכניסים לפה בין החניכיים לשפה, הפכו לפופולריות בקרב צעירים, למרות הסכנה הטמונה בשימוש במוצר והחומר הממכר.

בחברת BAT מעריכים כי הכנסות התעשייה מהקטגוריה יגיעו ל-15 מיליארד דולר עד שנת 2030. בפיליפ מוריס אף דיווחו כי הרווח הגולמי מהשקיות בארצות הברית היה גבוה פי שמונה בהשוואה לסיגריות רגילות. כך לפי דיווח של רויטרס.

​למרות ההצלחה בארצות הברית ובסקנדינביה, החברות מתמודדות עם הקושי להחדיר את המוצר למדינות ללא תרבות של צריכת ניקוטין אוראלית. אנליסטים מצביעים על כך שצרכנים רבים עדיין מעדיפים את פעולת השאיפה, דבר המהווה חסם מרכזי.

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​במקביל לצמיחה, גוברים החששות בקרב גורמי בריאות. ארגון הבריאות העולמי הזהיר מפני שיווק אגרסיבי ורמות ניקוטין גבוהות המושכות צעירים. כתוצאה מכך, צרפת כבר אסרה את מכירת המוצר, ומדינות נוספות כמו פינלנד ובריטניה מקדמות רגולציה הדוקה יותר.

​בתעשייה טוענים כי הצרכנים זקוקים לחלופות מגוונות. מנכ"ל BAT ציין כי "אני מאמין שזהו מנוע צמיחה... שיש לו פוטנציאל להחליף סיגריות בטווח הארוך". מטעם פיליפ מוריס נמסר כי "מעשנים בוגרים אינם קבוצה הומוגנית של אנשים עם אותם העדפות, הליכים או טעם".

בינתיים, גם בישראל ניתן לראות יותר ויותר את המוצר בקיוסקים ובעסקים למכירת סיגריות ווייפים, מה שמראה כי הביקוש קיים.