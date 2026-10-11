חרך את הרשת: הלוחמים הצרפתים בנו איגלו משוכלל במיוחד

האיגלו של הלוחמים ( צילום: צבא היבשה של צרפת )

האיגלו של הלוחמים - צילום: צבא היבשה של צרפת

בחודשי החורף, כאשר הטמפרטורות בהרי האלפים צונחות בלילות החורף עד למינוס 20 מעלות, חיילי יחידות ההרים של צבא צרפת מתרגלים שיטת הישרדות יוצאת דופן: בניית מחסות בתוך השלג, שנועדו להגן על הלוחמים מפני הקור העז ולאפשר להם לשרוד בתנאי שטח קשים.

לוחמי ה־Chasseurs Alpins, יחידות חי"ר ההרים המיוחדות של צרפת, מתמחים בתנועה, בלחימה ובהישרדות בסביבה אלפינית. במסגרת האימונים הם לומדים לחפור מערות שלג וליצור מהן מקומות מחסה זמניים, גם כאשר תנאי מזג האוויר מקשים על הפעילות בשטח.

המחסות נבנים כך שיוכלו להכיל עד שלושה חיילים. כדי לצמצם את אובדן החום אל הקרקע, מניחים בתוכם יריעת בידוד, המשמשת כחוצץ בין גוף החיילים לבין השלג הקפוא.

בחוץ מינוס 20, בפנים עד 20 מעלות?

אחד היתרונות של מחסה שלג הוא יכולתו לבודד מפני הקור. השלג מכיל כיסי אוויר הלוכדים חום ומאטים את מעברו, ולכן הטמפרטורה בתוך חלל שנבנה כראוי עשויה להיות גבוהה בהרבה מזו שבסביבתו החיצונית.

לפי הפרסום, הטמפרטורה בתוך המחסה יכולה להישאר סביב אפס מעלות ואף להגיע ל־15 עד 20 מעלות. עם זאת, הטמפרטורה בפועל תלויה בתנאי השטח, במבנה המחסה, במספר השוהים בו ובתנאי מזג האוויר, ולכן אין מדובר בטווח מובטח בכל מחסה.

נר דולק לאורך הלילה

לצד ההתמודדות עם הקור, השהייה בתוך חלל סגור משלג מחייבת תשומת לב לאוורור ולבטיחות. כדי לוודא שנותר מספיק חמצן באיגלו הלוחמים עושים שימוש בנר הדולק במהלך הלילה כאמצעי שנועד לסייע בזיהוי בעיות באספקת החמצן.

חשוב להדגיש כי נר אינו אמצעי אמין למדידת ריכוז החמצן, וכיבויו אינו מעיד בהכרח על מחסור בחמצן. שימוש בלהבה בתוך מחסה סגור עלול אף הוא ליצור סכנות, ובהן שריפה והרעלת פחמן חד-חמצני. לפיכך, אוורור מתאים ובדיקות בטיחות הם חיוניים בכל שהייה במחסה כזה.

לא רק מחסה מהקור

אימוני יחידות ההרים הצרפתיות אינם מסתכמים בבניית מערות שלג. החיילים מתרגלים גם התמודדות עם מפולות שלגים, איתור וחילוץ נפגעים והישרדות בתנאים אלפיניים קשים, שבהם טעות קטנה עלולה להפוך במהירות לאירוע מסכן חיים.

המיומנויות הללו נועדו לאפשר ללוחמים לפעול גם באזורים הרריים מרוחקים, בתנאי ראות מוגבלים ובטמפרטורות קיצוניות.

הסרטון פורסם על ידי צבא צרפת ברקע החורף המתקרב, כאשר הרי האלפים כבר קיבלו את מנות השלג הראשונות לעונה.