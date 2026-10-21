מה עובר עליו? המצלמה התרחקה - וטראמפ נתפס מנופף לשיחים

תיעוד חדש שעלה לרשת מעורר שיח ער ברשתות החברתיות סביב הרגליו הציבוריים של נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ.

בסרטון, שנלקח מדיווח חדשותי על יציאתו של הנשיא לעצרת בחירות בקנסס, נראה טראמפ כשהוא צועד לעבר מסוק הנשיאותי "מרין וואן" (Marine One) שחנה במדשאה הדרומית. בטרם עלייתו למסוק, עצר הנשיא, הסתובב והניף את ידו במחווה המוכרת של ניפוף לשלום ואף הצדיע.

בתקריב הראשוני של המצלמה, הניפוף נראה כמחווה שגרתית המכוונת לקהל תומכים או לצוותי התקשורת. אולם, כשהמצלמה עוברת לזווית רחבה יותר, מתברר כי במתחם לא נכח קהל. סביב המסוק נראו בעיקר מדשאות, עצים וצוותי אבטחה ופמליה בלבד.

התיעוד זכה במהירות לוויראליות ברשת, כאשר גולשים רבים ציינו כי הנשיא נראה כקשור לשגרה ולמחוות הציבוריות הטיפוסיות שלו גם בהיעדר נוכחות של נציגי ציבור או תומכים במקום.