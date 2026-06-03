ח"כ מיכאל מלכיאלי באולפן 'כיכר' | הריאיון המלא ח"כ מיכאל מלכיאלי באולפן 'כיכר' | הריאיון המלא 10 10 0:00 / 17:21

בראיון סוער באולפן 'כיכר השבת', חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי מציג קו תקיף, בלתי מתפשר, ומספק הצצה אל מאחורי הקלעים של ההחלטה לפרק את הממשלה בעקבות המבוי הסתום סביב חוק הגיוס והדרישה לחוק יסוד לימוד התורה.

"מהרגע שראש הממשלה הגיע למסקנה שאין רוב לחוק הזה – אין זכות קיום לקואליציה ולממשלה, ולכן פרשנו ומפזרים את הכנסת", מצהיר מלכיאלי בנחרצות. בראיון הוא לא חוסך בביקורת חריפה כלפי שותפיו לגוש הימין, ובראשם ראש הממשלה בנימין נתניהו: "גוש הימין נשמר רק בזכות אריה דרעי ששילם על כך מחיר אישי כבד. והנה, נתניהו יודע לעמוד מול כל מצלמה, אבל עכשיו הוא ממלא פיו מים ושותק על מעצרם של לומדי התורה במדינת היהודים. זו רדיפה של מערכת המשפט, ואני מצפה ממנו לא לשבת בצד". במהלך הראיון מתייחס מלכיאלי גם לגל מעצרי תלמידי הישיבות, תוקף חזיתית את המפכ"ל וראשי המחוזות במשטרה ועונה לראשונה לביקורת הפנימית מתוך 'דגל התורה' על מינויי רבני הערים: "למה לחבור לשונאי הדת בזמן שבחורי ישיבות נעצרים?". מהלך ראשון של ראש המוסד: המינויים החדשים של רומן גופמן דניאל הרץ | 19:15 ומדוע הסיר את מועמדותו מהוועדה למינוי דיינים לטובת גולדקנופף, ומה יש לו לומר למי ששוקל להצביע לנפתלי בנט?

ח"כ מיכאל מלכיאלי בריאיון באולפן 'כיכר'

קטעים מהריאיון

תחילה התייחס ח"כ מלכיאלי לדרישה החרדית להעביר את חוק יסוד לימוד תורה: "מתחילת הקדנציה היה ברור לכולם שהדבר החשוב ביותר למפלגות החרדיות זה החוק להסדרת מעמד לומדי התורה, היו מחלוקות מה הדרך, ההחלטה הייתה להביא הצעת חוק ממשלתית.

"ישבנו מאות דיונים, אלפי שעות, על מנת להביא את החוק לגמר אבל מהרגע שראש הממשלה הגיע למסקנה שאין רוב לחוק הזה - אין זכות קיום לקואליציה ולממשלה ולכן פרשנו ומפזרים את הכנסת.

"חוק יסוד לימוד התורה הוא לא רק להסדרת מעמד לומדי התורה, בסוף שאתה בא לעצור ולרדוף מי שלומד תורה - בשם מה? הוא מקיים חוק יסוד, ולכן כשחוק הגיוס לא עבר חוק היסוד של לימוד תורה יקודם. אנחנו רוצים להעביר את החוק הזה בקריאה שניה ושלישית".

ח"כ מלכיאלי מותח ביקורת חריפה על ראש הממשלה שלא נעמד לצד הציבור החרדי בזמן שתלמידי ישיבות נעצרים: "גיבינו את נתניהו כל התקופה הזו, אין אדם ששמר על גוש הימין כמו יו"ר ש"ס אריה דרעי, והוא שילם את המחיר שבית המשפט קבע שהוא לא יכול לכהן כשר וזו החלטה פוליטית, יותר מזה, שהיו הצעות גדולות ממקומות אחרים - דרעי שמר על גוש הימין, היו הצעות בלי סוף, הציגו לנו דף לבן - תבואו תחתמו.

"בנימין נתניהו יודע לעמוד מול כל מצלמה - ממלא את פיו מים ושותק על מעצרם של לומדי התורה במדינת היהודים. זו רדיפה של מערכת המשפט על עם ישראל ולומדי התורה, אני מצפה מנתניהו לא לשבת בצד.

"ראש הממשלה וכל בכירי הליכוד, ואני לא מדבר מתוך הליכוד שמדברים נגד כמו דן אילוז, זו שותפות? זה גוש ערכי? אני מצפה מראש הממשלה לעמוד מול המצלמה ולאמר: אנחנו מגבים את לומדי התורה, התורה שומרת עלינו ושמרה עלינו, זו דרישה".

ח"כ מיכאל מלכיאלי בריאיון באולפן 'כיכר'

"לא תהיה קואליציה בלי שמירה על ערכי היהדות ולומדי התורה", מצהיר ח"כ מלכיאלי באשר לשאלה עם מי תלך ש"ס אחרי הבחירות.

אנחנו עוברים לדבר על סוגיית מעצר תלמידי הישיבות ומלכיאלי ממהר להשיב: "החשש שהם יילכו ויוסיפו מעצרים מתוך מגמה להביך את הנציגות החרדיות, ברור שעומדת מאחורי זה מחשבה פוליטית להכניס לציבור החרדי ריחוק מהמפלגות החרדיות, להכניס שנאה ופחד ולהכניס פחד שבחור ישיבה יפחד לצאת מהבית, יש כאן מטרה ברורה".

מלכיאלי מבקר בחריפות את המשטרה והעומד בראשה: "המפכ"ל ששולח את המחוזות לרדוף לומדי תורה, להכניס פחד ברחוב החרדי להסתובב, הוא מצפה לשיתוף פעולה? אני קורא למפכ"ל: אתה צריך לדפוק על השולחן לומר שהמשטרה שצריכה להתעסק עם עבריינות ורצח ברחובות. תכנס מסיבת עיתונאים ותאמר שהכוח אדם שלנו נמצא כעת במאבק בעבריינות. ראשי המחוזות צריכים להגיד שהם פושעים בתפקיד שלנו, אנחנו נניח את המפתוחות'".

ח"כ מיכאל מלכיאלי בריאיון באולפן 'כיכר'

הקואליציה מקדמת, לדרישת ש"ס ו'יהדות התורה', את חוק הכשרות וגם כאן נשאלת השאלה למה זה לא קרה עד היום: "אנחנו שלוש שנים, עשרות ישיבות אצלי במשרד ואצל המנכ"ל יהודה אבידן, אצל הראשון לציון, הייעוץ המשפטי, אין סוף קשיים היו בדרך - רצינו להביא הצעת חוק שתהיה מקובלת על משרדי הממשלה, לפני שבועיים הגענו לנוסח מוסכם, אנחנו מביאים חוק מוסכם על משרד המשפטים".

מוקדם יותר היום הסיר ח"כ מלכיאלי את מועמדותו לחברות בוועדה למינוי דיינים לטובת ח"כ יצחק גולדקנופף , כעת הוא מסביר: "שאפו ליו"ר ש"ס שמבין מה זה ערך של אחדות, של גדול השלום, הוא מבין את האתגרים של חוק יסוד לימוד תורה, הכשרות, המעונות - עכשיו לא זמן לריב, לצערי יש מי שכן בוחרים במריבות, יו"ר ש"ס אמר שאם זה מה שיעשה שלום - בשביל האחדות תסיר את המועמדות".

על החיכוך בין הסיעות החרדיות אומר הח"כ הבכיר מש"ס: "לא תראה אף תדרוך שש"ס יוזמת מעצמה, אנחנו לא עוסקים בתדרוכים. אני קורא ליהדות התורה - עולם התורה בסכנה וזה זמן לאחדות ולעבוד יחד".

על ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט אומר ח"כ מלכיאלי: "אני אומר תבינו מי עומד מולנו. אבל אני קורא למי שכן רוצה להצביע לבנט: אם אתם חושבים שהוא יוכל לקבל את ראשות המשמלה והוא ייתן את כל מה שידרשו ממנו - אתם לא מבינים עם איזה נוכל אתם מתעסקים, אל תאמינו למילה שלו, הוא חלול. הוא אדם שבתוך הגוש שלו מבינים את זה, הם מבינים שהאדם הזה ימכור את הכל".

על הביקורת של 'דגל התורה' באשר למינוי עשרות רבני ערים ומושבים, עונה מלכיאלי: "אנשים מתוך המפלגות החרדיות מבקרים אותנו? על מה? קח 20 רבנים, על מי יש לך טענה? תביא רב אחד שהוא לא ראוי! על מה יש לך טענה? למה לתדלק את האופוזיציה? למה לחבור לשונאי הדת בזמן שבחורי ישיבות נעצרים? לבקר מה? על מינוי רבנים?".