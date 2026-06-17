בני גנץ בריאיון מיוחד באולפן 'כיכר' | צפו בני גנץ בריאיון מיוחד באולפן 'כיכר' | צפו 10 10 0:00 / 22:38

מתקפה חזיתית על ראש הממשלה בעקבות ההסכם עם איראן, אזהרה כואבת להנהגה החרדית מפני השנאה שמתגברת ברחובות, והצהרה נחרצת על עתידו הפוליטי למרות הסקרים המדאיגים: יו"ר 'כחול לבן', ח"כ בני גנץ, הגיע לריאיון באולפן 'כיכר השבת' עם ישי כהן, ופתח את כל החזיתות הבוערות שעל סדר היום הציבורי.

"אחרי ה-7 באוקטובר יש מציאות חדשה – אנחנו כבר לא מוכנים שייבנה מולנו איום ונחכה שהוא יתפוצץ", הבהיר גנץ בהתייחסו לדאגה בישראל מההסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן. גנץ לא חסך ביקורת מראש הממשלה והטיל עליו את האחריות המלאה: "זה כישלון של נתניהו. הוא היה צריך לשבת בחדרים עם הנשיא טראמפ ולא לאפשר לדבר הזה להתהוות". בנושא גיוס החרדים והמחאות הסוערות בכביש 4, הציג גנץ עמדה מורכבת. מחד, מתח ביקורת על האלימות המשטרתית והזכיר כי "משטרה מול אזרחיה צריכה להפעיל את מינימום הכוח". מאידך, יצא בקריאה נרגשת וכואבת למנהיגי הציבור החרדי: "מתפתחת שנאה לחרדים, זה לא טוב וזה לא צריך להיות ככה. אי אפשר לבדל חברה בלי להיות חלק מהכלל". גנץ הדגיש כי לא יוותר על סנקציות נגד משתמטים: "כשהבן שלי קיבל צו גיוס, אם הוא לא היה מגיע – היו עוצרים אותו. מה זה שונה?".

ח"F בני גנץ בריאיון באולפן 'כיכר'

למרות הנתונים המדאיגים בסקרים, שבהם מפלגתו מגרדת את אחוז החסימה, גנץ משדר ביטחון מלא, מסמן את היעד הבא ("הקמת ממשלת אחדות לאומית") ושולח מסר חד-משמעי לגבי עתידו של יו"ר הליכוד: "נתניהו חייב לסיים את תפקידו, כאן יש ממשלה ולא קיסרות".

כותרות מהריאיון

תחילה מתייחס גנץ להסכם בין ארצות הברית לאיראן והדאגה בישראל: "יש מדדים שדרכם צריכים להתייחס על ההסכם הזה ולשפוט אותו. תחילה, מה קורה עם הגרעין האירנאי, זה האיום הגדול, לזה יצאנו לדרך, עשו עבודה צבאית ועכשיו נראה מה המרכיב ההסכמי ביחס אליו.

"צריך לקחת בחשבון שאחרי ה-7 באוקטובר ואחרי המלחמה הזו, יש מציאות חדשה שבה אנחנו כבר לא מוכנים שייבנה מולנו איום ונחכה שהוא יתפוצץ, זה לא יקרה יותר. לכן, מבחינת ישראל, הדבר הבא שחשוב זה חופש הפעולה מול איומים, בכל הגזרות".

"לכן", מבהיר גנץ: "הדבר הבא שחשוב בהסכם של ארה"ב זה להבטיח את חופש הפעולה של ישראל להגן על עצמה, לא רק שהיא מתפתחת אלא לא לאפשר לה להתהוות".

ח"F בני גנץ בריאיון באולפן 'כיכר'

גנץ מבהיר כי ההסכם הוא כישלון של ראש הממשלה: "זה כישלון של נתניהו, הוא היה צריך לשבת בחדרים ובשיחות לאורך זמן, עם הנשיא טראמפ, ולא לאפשר לדבר הזה להתהוות. כולנו צריכים לעבוד בעניין הזה, זו לא שאלה של ימין או שמאל".

אנחנו עוברים לדבר על סוגיית גיוס חרדי. תחילה לאלימות המשטרה נגד מפגינים בכביש 4: "אני ראיתי צילום קטן של העניין הזה, שמעתי על האירוע וראיתי פה אצלכם כמה קטעים.

"הבט, בניגוד לצבא שצריך בהתמודדות עם האוייבים שלו להפעיל את כל הכוח האפשרי, משטרה מול אזרחיה צריכה להפעיל את מינימום הכוח האפשרי ולא את מקסימום הכוח.

"אבל זה נשען על ההנחה ששוטר אומר למישהו תעבור מפה לפה, המישהו הזה עושה את זה. אני מניח שמחאה ציבורית יוצרת הפרעה ואי נוחות לציבור, אנחנו לא שולחים אותם להר בנגב שיצעקו, אבל אז באה המשטרה ואומרת 'עד כאן, לפנות את הכביש'. מה שאנחנו רואים פה הוא לגמרי שונה. הקיצוניים מאיימים על הרוב ממנו הם באו".

"לגופו של עניין", פונה ח"כ גנץ: "מה שהכי מטריד אותי ואני פונה למנהיגים של הציבור החרדי. אני מהפוליטיקאים המסורתיים - חילוניים כמעט הכי קרוב, אני אומר לך בכאב: מתפתחת שנאה לחרדים, זה לא טוב, זה לא צריך להיות ככה, צריכים לחיות יחד, לא יכולים לבדל חברה בלי להיות חלק מהכלל".

"אני מדבר על נושא הגיוס בלי להסתית נגד החרדים", מדגיש גנץ: "אני מדבר בעד שירות וגיוס, לא כדי להסית אלא כי זה נדרש למדינה ונכון לחברה וזה גם מה שישמור על החברה החרדית".

ח"F בני גנץ בריאיון באולפן 'כיכר'

באשר למעצר לומדי תורה על ידי המשטרה הצבאית, אומר גנץ: "אני מוכן להיות סבלן אבל לא מוכן לוותר על הסנקציות. סליחה רגע, שהבן שלי קיבל צו גיוס, אם הוא לא מגיע היה אפשר לעצור אותו, מה זה שונה? אני לא אומר שצריך לעצור כל אחד שמסתובב פה, זה לא העניין".

אנחנו עוברים לדבר על הבחירות ומצב 'כחול לבן' בסקרים, שם היא לא עוברת את אחוז החסימה: "אני חושב שמצבנו לא טוב, אבל הוא טוב מאיך שמתארים אותנו, אני משוכנע שנעבור ונתחזק, אנחנו עסוקים בלהרכז בהקמת ממשלת אחדות לאומית".

על האפשרות שיישב בממשלה בראשות נתניהו, אומר גנץ: "אני רוצה שיהיה ברור: נתניהו חייב לסיים את תפקידו, הוא אחראי למה שקרה פה לטוב ולרע, הוא שנים רבות ראש ממשלה, כאן יש ממשלה ולא קיסרות. אני זוכר שבסוף יש ציבור מצביעים ונראה את את התוצאה ונקח את זה משם, פה תקום ממשלת אחדות לאומית".

שאלנו את גנץ מי מבין גדי איזנקוט ונפתלי בנט מתאים יותר לכהן כראש ממשלה: "לא אענה לך על זה, מה שכן אגיד: יותר חשוב מי יהיה ראש ממשלה וזה חשוב, מה שחשוב בעיקר זה איזו ממשלה תקום, אנחנו חייבים ממשלת אחדות".