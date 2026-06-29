ח"כ יואב בן צור בריאיון באולפן 'כיכר' | צפו ח"כ יואב בן צור בריאיון באולפן 'כיכר' | צפו 10 10 0:00 / 15:38

חוק המעצרים שמקדם דרעי, ההבטחה של נתניהו, והיחס לבחורי הישיבות בכלא הצבאי: חבר הכנסת יואב בן צור (ש"ס) התארח באולפן 'כיכר השבת' לראיון עם ישי כהן, ומספק הצצה אל מאחורי הקלעים של המשבר הפוליטי סביב חוק הגיוס והדרישה להעביר את חוק המעצרים.

במהלך הראיון מתייחס בן צור לחוק המעצרים החדש ולסיכויים שלו לעבור את משוכת בג"ץ, מסביר מדוע חוק הגיוס נבלם ברגע האחרון בהוראת גדולי התורה, ולא מהסס לתקוף בחריפות את אלימות המשטרה בהפגנות: "זה הזכיר ימים אפלים מאוד מהעבר". קטעים מהריאיון תחילה מתייחס ח"כ בן צור לחוק המעצרים שמקדם דרעי וההתחייבות של רה"מ נתניהו לקדם את החוק: "אני מאמין לנתניהו, אסביר למה: כל בר דעת מבין שהמעצרים האלה לא מקדמים גיוס אלא רק מטרללים מערכות שלמות". מריח בחירות: גפני התפוצץ בוועדה וזעם על ש"ס; "הם שולחים למוסד שפתחו?" חנני ברייטקופף | 17:32 לדבריו: "אני רוצה להזכיר: נתניהו לא אמר שאין לו רוב לחוק הגיוס, הגיוס היה מוכן להצבעה, אבל ברגע האחרון גדולי התורה החליטו שבעת הזאת לא כדאי להעביר את חוק הגיוס, אנחנו מקבלים את דעתם של גדולי התורה, להערכתי אם זה תלוי בנתניהו - חוק הגיוס היה עובר, כשנתניהו באמת מתגייס אז הוא מתגייס".

ח"כ יואב בן צור בריאיון לישי כהן באולפן 'כיכר השבת'

"לגבי חוק המעצרים זה יותר קל", מסביר בן צור: "אנשים מבינים שאין שום תועלת במעצרים הללו, זה סתם לטרלל מערכות שלמות, גם באופוזיציה הבינו שהדבר לא נכון עכשיו לכן אני מקווה שכן תהיה אוזן קשבת ואפשרות להעביר את החוק הזה". בן צור מדגיש כי החוק לא יסיר את הסנקציות, את זה ינסו בסיעות החרדיות לעשות בקדנציה הבאה.

בן צור מעריך שאם חוק המעצרים יעבור, הוא יעמוד במבחן בג"צ: "אני מאמין שגם בג"צ מבין שהכאוס שנוצר בכבישים ובהפגנות כתוצאה מהמעצרים - אין להם תועלת כרגע, אני מאמין שבג"צ לא יתערב בחוק הזה, בטח לא בערב בחירות".

באשר לחוק יסוד לימוד תורה, בן צור מבהיר כי החוק בשלב הזה הוא הצהרתי בלבד ולא מעקף של 'ערך השוויון': "מטרת החוק היא שמדינת ישראל תכיר בלימוד התורה כערך, זה לבד התקדמות, על בסיס החוק הזה נוכל בעתיד להביא את חוק הגיוס". לדבריו, מה שיקפיא כעת את המעצרים זה החוק שמקדם דרעי.

ח"כ יואב בן צור בריאיון באולפן 'כיכר השבת'

אנחנו עוברים לדבר על הביקורים שלו ושל יתר חברי הכנסת החרדים בכלא הצבאי, שם הם פוגשים תלמידי ישיבות שנעצרו: "אנחנו לא מתייחסים אליהם כ'עריקים' או 'משתמטים' אלא כתלמידי ישיבה שהיו צריכים לשבת וללמוד ונעצרו בעוון של לימוד תורה.

"מי שאומר עליהם 'עריקים' הוא לא צודק, אלו תלמידי ישיבה שנתפסו על לימוד תורה, אנחנו מעריכים את הבחורים האלו, אנחנו רוצים לעודד אותם ובביקורים האלו יש עידוד. אמר לי אחד הבחורים שם שזה מעצר שני שלו, במעצר הראשון שלו הוא סיים מסכת גיטין, אלו בחורים שגם בכלא הם ממשיכים ללמוד בהתמדה, לכן אנחנו צריכים להעריך אותם. אני גאה לבקר את מי שנעצר בעוון לימוד תורה, מגיע לו את כל הכבוד".

באשר לאלימות המשטרה בהפגנות הציבור החרדי, עולה ח"כ בן צור להתקפה: "הדברים היו פשוט נוראיים, זה הזכיר לנו ימים אפלים מאוד מהעבר, כך התייחסו ליהודים בארצות אחרות. אם זה היה קורה ליהודים באירופה או בארה"ב היינו נזעקים כולנו, שזה קורה פה? זה לא יעלה על הדעת, אינני יודע מאיפה באה אכזריות כזו שבועטים בראש לבחור בראש שהוא שוכב ברצפה, שקורעים מכנסיים.

"אחיי השוטרים, אני לא מבין, מאיפה בא הרוע הזה? מאיפה באה האכזריות הזו שעשו ככה לאנשים, אני לא מבין את הדבר הזה, חלקם הם מבני עדתנו, איך אתם מגיעים לרמת שנאה כזו על בני תורה? אני מאוד מתפלא ואני מקווה שמי שצריך לתת את הדין - ייתן את הדין".

באשר ליום שאחרי הבחירות, אומר בן צור: "להערכתי בסוף נתניהו כן ישיג את סכום המנדטים שהוא ייצטרך כדי להקים ממשלה, זה שהוא רוצה להקים ממשלת אחדות? גם בעבר ראית שש"ס תמכה בממשלת אחדות שנוכל לשבת יחד ולהגיע לשקט".