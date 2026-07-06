ח"כ אורי מקלב בריאיון | צפו בריאיון המלא ח"כ אורי מקלב בריאיון | צפו בריאיון המלא 10 10 0:00 / 22:19

בראיון מקיף באולפן 'כיכר השבת', מתייחס ח"כ אורי מקלב, מבכירי צוות המשא ומתן החרדי לנוסח חוק הגיוס ויו"ר סיעת 'יהדות התורה', למשבר חוק הגיוס ולסנקציות הכלכליות והמשפטיות המוטלות על לומדי התורה.

בדבריו, מפנה מקלב אצבע מאשימה כלפי שר הביטחון המודח יואב גלנט ויו"ר ועדת החוץ והביטחון המודח יולי אדלשטיין, בטענה כי חזרו בהם מהסכמות והטעו את הסיעות החרדיות לאורך כל התהליך. במהלך הראיון הכחיש מקלב את הטענה שהמפלגות החרדיות הסכימו ליעדי גיוס של 50% ממחזור הגיוס או למתווה לפיו מי שאינו לומד יתגייס באופן מיידי. כמו כן, דחה את גרסתו של שר המשפטים יריב לוין בנוגע לסדר העדפות החקיקה בין הרפורמה המשפטית לחוק הגיוס. סערת אלימות המשטרה: הבטחות הח"כים התפוגגו, הדיון בכנסת "נקבר" בוועדה קובי ישראל | 09:45 בשירת "ככה ייעשה לאיש": אסיר עולם התורה התקבל על סוס ושטיח אדום | צפו קובי ישראל | 05.07.26 בתוך כך, על רקע מכתבו של ראש הישיבה הגר"ד לנדו, הצהיר ח"כ מקלב על שינוי מגמה פוליטי משמעותי: "נעשה מה שטוב לנו, לא נראה שתהיה חתימה של כל ראשי הסיעות שתומכים בו – אין לנו מחויבות אליו (לגוש הימין)". צפו בריאיון המלא תחילה מתייחס ח"כ מקלב לשאלה איך הגענו למצב שתלמידי ישיבות נעצרים וסנקציות כלכליות מוטלות על לומדי התורה: "זו שאלה מתבקשת, זאת התוצאה, יש כאן 'הסתר פנים', עברנו הרבה תהפוכות עד שהגענו למצב הזה. תחילה ביקשנו להביא הצעת חוק ממשלתית, באה היועצת המשפטית ואמרה שמשרד הביטחון צריך לתת חוות דעת, ישבנו עם גלנט ואז הוא ביקש שגם גנץ יסכים, הבית השני שלי היה 'הקריה' בתל אביב'".

ח"כ אורי מקלב בריאיון באולפן 'כיכר השבת'

מקלב תוקף את ח"כ יואל יולי אדלשטיין ושר הביטחון לשעבר יואב גלנט שלדבריו שיקרו לאורך כל הדרך את הסיעות החרדיות: "חד משמעית, בגורמים הפוליטיים, שניהם הטעו אותנו, יש מבחן תוצאה: גלנט ואדלשטיין הטעו אותנו, אדלשטיין שיקר אותנו ולא חשבתי שזה מה שהוא יעשה. ערב התקיפה באיראן באנו הרבה יותר ממה שחשבנו שאנחנו יכולים להסכים ואז הוא הביא נייר אחר. הוא חזר בו מההסכמות ערב התקיפה באיראן, זה עוד אחד מהשקרים שלו".

באשר לביקורת על המפלגות החרדיות בכישלון חוק הגיוס אומר יו"ר סיעת 'יהדות התורה': "אנחנו לא מנוקרים לעניין, אני חש תחושות אישיות בנושא, אנחנו חשים את מה שהציבור עובר, מסע הרדיפה והקשיים. אנחנו נמצאים בתוך העניין הזה, ודאי שהציבור רגיש למבחן התוצאה אבל צריך להבין שבדרך שעברנו - נעשו הרבה דברים".

מקלב מכחיש את טענת שר המשפטים יריב לוין - בריאיון באולפן 'כיכר השבת' - שלדבריו הוא לא דרש את עצירת חוק הגיוס בכדי להעביר את רפורמת המשפט: "זה לא מדויק, אני אומר לך אחרת, הם הסבירו לנו למה עדיף קודם את הרפורמה ואז חוק הגיוס".

ח"כ אורי מקלב בריאיון באולפן 'כיכר השבת'

ח"כ מקלב, שהיה חבר בכיר בצוות המשא ומתן על חוק הגיוס, מכחיש שהסיעות החרדיות הסכימו לגיוס של 50% ממחזור גיוס: "דיברו שהסכמנו ליעדים של 50%, זה לא נכון! לא הסכמנו על 50%! זה 5,000 מתגייסים מתוך כל בריכת מיועדי הגיוס שזה 80,000, זה פחות מ-10%".

לדבריו, לא היה שלב בו הסכימו שמי שלא לומד - מתגייס: "לא היה דבר כזה, לא הסכמנו על שום דבר, קודם שיסדירו את מעמד של אלו שלומדים ורק אחרי זה נדבר".

באשר להחלטת ראש הישיבה הגר"ד לנדו של'דגל התורה' אין יותר מחוייבות לגוש הימין, אומר מקלב: "קרה משהו בעקבות המכתב שכתב מרן הגר"ד לנדו, לא נראה לי שתהיה חתימה של כל ראשי הסיעות שתומכים בו, אין לנו מחוייבות אליו".

"מוקדם לדבר על יום שאחרי הבחירות", מבהיר מקלב: "אנחנו אמרנו דבר אחד 'נעשה מה שטוב לנו', אני מייצג ציבור - ציבור שרוצה לשמוע שהבחירה הראשונה זו ממשלת ימין, למרות שחטפנו ממפלגות ימין, אבל בסופו של דבר זה לא שיהיה ברור שאנחנו חלק מהגוש".

מקלב התייחס לחוק יסוד לימוד תורה וחוק המעצרים והסביר: "חוק יסוד לימוד תורה בשילוב חוק עצירת המעצרים יש אפשרות שהמעצרים ייפסקו, אני מניח שיהיה לחוקים האלו רוב בכנסת".