זאב אלקין באולפן 'כיכר' | הריאיון המלא זאב אלקין באולפן 'כיכר' | הריאיון המלא 10 10 0:00 / 19:30

בזמן שהגזרות השונות מבעירות את המזרח התיכון והמערכת הפוליטית כבר מריחה את הבחירות המתקרבות, חבר הקבינט המדיני-ביטחוני השר זאב אלקין הגיע לאולפן 'כיכר השבת' לריאיון מקיף, שבו הוא פורש את תמונת המצב הביטחונית ומנתח את מאחורי הקלעים של ההחלטות הדרמטיות.

הסבב מול איראן והאפשרות ליציאה למערכה בפתח הריאיון מתייחס השר אלקין להתחממות הגזרה מול איראן והתקיפות של ארה"ב, ומסביר את הרקע למהלכים האחרונים: "קודם כל יש סבב מול איראן רק שהוא אמריקאי, לארה"ב נמאס מהמשחקים, הזהרנו אותם שהאיראנים מרמים תמיד, כעת הם מגיבים בנחישות ובאש כבדה מאוד על כל פגיעה בספינה בהורמוז". אחרי הריאיון לפוקס על הורמוז - כך הגיב הדובר האיראני המיתולוגי כיכר השבת | 16:50 על השאלה מה הסיכוי שישראל תצטרף למערכה פעילה וכיצד היא נערכת לכך, משיב חבר הקבינט: "מבחינת ישראל יש תסריט שהאיראנים - במסגרת ההסלמה - יירצו לתקוף את ישראל, ברגע שהם יחזירו אותנו למשחק תהיה תגובה ישראלית מאוד מוחצת, צה"ל נערך ויש בנק מטרות. התסריט השני הוא שארה"ב תבוא אלינו ויבקשו עזרה, גם לזה אנחנו ערוכים". "הישגים אדירים בלבנון – הכפרים על קו הגבול נמחקו" בהמשך, מתייחס אלקין לחזית הצפונית, להסכם הפסקת האש בלבנון ולביקורת הנשמעת באולפנים על המשך מיטוט תשתיות הטרור של חיזבאללה: "משום מה יש לנו נטיה להמעיט בהישגים שלנו באולפנים, אני מניח שזה פוליטי, אבל יש עובדות וההישגים הם אדירים. יש לצה"ל רצועת ביטחון בדרום לבנון, אנחנו מגיעים למבצרים של חיזבאללה שהוא בנה, הכפרים על קו הגבול נמחקו. למה? כל בית שם היה תשתית של חיזבאללה מלמעלה או מלמטה. למחבלי חיזבאללה אין לאן לחזור, זה שינוי דרמטי לתושבי הצפון". "בלי ההחלטה שלנו, הממשלה הייתה נופלת לפני שנתיים" מחזית המלחמה עובר השר אלקין לדבר על הפוליטיקה הסוערת ועל הבחירות שבפתח, ומצביע על העובדה שראש הממשלה נתניהו הצליח להוביל ממשלה שמילאה את ימיה – מחזה שלא נראה כאן עשרות שנים: "זה לא קרה עשרות שנים, קצת פחות מ-40 שנה. למה? אם לא היינו מצטרפים לממשלה לפני שנתיים - הממשלה הייתה נופלת. 'עוצמה יהודית' פרשה אז, גם 'אגודת ישראל', ההחלטה שלנו להצטרף לממשלה - זה מה שאפשר את השנתיים האלה, זה אפשר לממשלה לעבוד".

השר זאב אלקין בריאיון לישי כהן באולפן 'כיכר'

חוק יסוד לימוד תורה וחוק המעצרים: "בסיס חוקתי הכרחי"

השר אלקין מתייחס לחקיקה הרגישה והמשמעותית שעולה השבוע להצבעה, ומבהיר את חשיבותו של חוק יסוד לימוד תורה:

"חוק יסוד לימוד תורה יעבור, חושב שגם חוק המעצרים, חוק יסוד לימוד תורה הוא חוק הצהרתי ששם את ערך לימוד תורה כערך חוקתי, אין עם זה שום בעיה".

על המשמעות המשפטית של החוק הוא מרחיב ומסביר כי מדובר בצעד קריטי לכל חוק גיוס עתידי:

"זה חוק הצהרתי עם משמעות, כל חוק גיוס שיירצו להעביר, אפילו חוק בנוסח אדלשטיין, הוא חייב בסיס חוקתי כי אחרת על סמך מה אתה מסביר שיש חוק מיוחד לחרדים, לכן צריכים את החוק הזה לכל חוק גיוס ולא משנה איזה חוק".

עם זאת, אלקין לא חוסך בביקורת פנימית ומפנה אצבע מאשימה לעבר 'אגודת ישראל' והמחלוקות בתוך הסיעות החרדיות:

"צריך להגיד את האמת: היה צריך להעביר את חוק הגיוס, בנוסח כזה או אחר, המחלוקת בתוך המחנה החרדי היא בסוף הביאה לזה שהחוק לא עבר".

הסיכוי עם איזנקוט והמתקפה על המרכז-שמאל: "הפכו את זה לשנאת חרדים"

לסיום, נשאל השר על האפשרות שהנציגים החרדים ישתפו פעולה עם גדי איזנקוט ביום שאחרי הבחירות, אלקין מגיב בספקנות רבה ותוקף בחריפות את גוש המרכז-שמאל:

"אתה רואה את השותפים של איזנקוט לגוש, ואתה גם רואה מה עמדותיו. כשאתה מקלף, נראה לך שיש נוסח חוק גיוס שיהיה מקובל על החרדים, ליברמן ולפיד?"

"איני חושב שכל מי שמסתכל בעולם של המרכז שמאל - איזו שנאה יש להם לעולם התורה, שנראה ברמה הכי בסיסית שיש, בלי קשר לוויכוח של הגיוס, לקחו את הנושא החרדי והפכו את זה.. הכניסו לציבור למה צריך להיות נגד נתניהו והימין? כי החרדים שם. הפכו את זה לאידאולוגיה של שנאת חרדים".