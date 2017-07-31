אם המחבלים תכננה להעביר כסף לבניה הכלואים

הותר לפרסום: השב"כ ומשטרת ישראל עצרו שלשום את חיאת פקי, תושבת ג'לג'וליה, ששני בניה נעצרו לאחרונה בחשד שהתכוונו לבצע פיגוע נקמה על ההתנקשות בבכיר החמאס מאזן פוקהא.

אם המחבלים שבה מקלקיליה כשברשותה סכומי כסף, שמקורם על פי החשד בגורמי טרור ואשר יועדו, בין היתר, לשני בניה, אדם ופראס פקי, שמשפטם טרם החל.

כזכור, לפני כחודשיים נעצרו האחים פקי, לאחר שהיו מעורבים בעסקאות אמצעי לחימה שונות ובהכנות לביצוע פיגוע נקמה על ההתנקשות בבכיר בחמאס מאזן פוקהא ברצועת עזה, כחודשיים קודם לכן.

בפעילותם היה מעורב גם חסן ג'עברי - אחיו של אחמד ג'עברי, ראש הזרוע הצבאית של חמאס שחוסל על ידי חיל האוויר במבצע מיוחד שהוביל לפתיחת "עמוד ענן" בשנת 2012 - וכן אחיהם למחצה, מחמד פקי, הנמנה עם פעילי גדודי עז אלדין אל-קסאם ומתגורר ברצועת עזה.