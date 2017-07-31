כיכר השבת
נחקרה ונעצרה

אם המחבלים תכננה להעביר כסף לבניה הכלואים

הותר לפרסום: ערבייה ישראלי, תושבת ג'לג'וליה, נעצרה שלשום בחשד שקיבלה סכום כסף משמעותי מגורמי טרור ביו"ש כדי להעבירם בין השאר לבניה שתכננו פיגוע (בארץ)

1תגובות
משפחה של מחבלים (צילום אילוסטרציה: Hadas Parush/Flash90)

הותר לפרסום: השב"כ ומשטרת ישראל עצרו שלשום את חיאת פקי, תושבת ג'לג'וליה, ששני בניה נעצרו לאחרונה בחשד שהתכוונו לבצע פיגוע נקמה על ההתנקשות בבכיר החמאס מאזן פוקהא.

אם המחבלים שבה מקלקיליה כשברשותה סכומי כסף, שמקורם על פי החשד בגורמי טרור ואשר יועדו, בין היתר, לשני בניה, אדם ופראס פקי, שמשפטם טרם החל.

כזכור, לפני כחודשיים נעצרו האחים פקי, לאחר שהיו מעורבים בעסקאות אמצעי לחימה שונות ובהכנות לביצוע פיגוע נקמה על ההתנקשות בבכיר בחמאס מאזן פוקהא ברצועת עזה, כחודשיים קודם לכן.

בפעילותם היה מעורב גם חסן ג'עברי - אחיו של אחמד ג'עברי, ראש הזרוע הצבאית של חמאס שחוסל על ידי חיל האוויר במבצע מיוחד שהוביל לפתיחת "עמוד ענן" בשנת 2012 - וכן אחיהם למחצה, מחמד פקי, הנמנה עם פעילי גדודי עז אלדין אל-קסאם ומתגורר ברצועת עזה.

מעצרנקמהכספיםאחיםג'לג'וליהמאזן פוקהא

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
תיכננו עלינו. (נשלח באמצעות כיכר השבת בסלולרי)
דורון

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר