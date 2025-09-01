לפחות 250 הרוגים ו-500 פצועים ברעידת אדמה קטלנית הלילה

רעידת אדמה חזקה במיוחד פקדה את אפגניסטן הלילה (בין ראשון לשני) וגרמה להרס רב ולפחות ל-250 הרוגים. כך לפי דיווחים. בנוסף, מאות רבות נפצעו ועוד עשרות בני אדם נעדרים.

הרעידה התרחשה בסביבות חצות הלילה, שעון מקומי, במזרח המדינה, באזור הררי הסוך לגבול עם פקיסטן.

לפי הדיווחים, הרעידה הורגשה בעוצמה של 6.3 ומחקה מספר כפרים באזור. מאות בתים הפכו לעיי חורבות.

לפי דיווחים מהזירה, אנשים יצאו מבתיהם בצעקות בעוד אחרים איבדו את חייהם במיטותיהם. צוותי החירום מתקשים להגיע לאזור הרעידה - בין היתר בשל חסימת כבישים בשל המפולות.

בשנים האחרונות הורגשו רעידות אדמה, קלות יחסית, לא אחת בישראל או במדינות נושקות, ומומחים מביעים חשש מפני רעידה עוצמתית שעלולה להתרחש גם בישראל. זאת לאור סטטיסטיקות.

אלו הנחיות פיקוד העורף, להתנהגות בעת רעידת אדמה:

השוהים במבנה - אם ניתן, יש לצאת לשטח פתוח. אם לא ניתן לצאת מהמבנה תוך שניות ספורות, יש להיכנס לממ"ד ולהשאיר את הדלת והחלונות פתוחים או לצאת לחדר המדרגות ולהמשיך לרדת עד ליציאה מהמבנה. רק אם לא ניתן לפעול כך, יש לשבת בפינה פנימית של החדר או תחת רהיט כבד ולהגן על הראש באמצעות הידיים.

השוהים בחוץ - יש להישאר בשטח הפתוח ולהתרחק ממבנים, מעצים, מכבלי חשמל ומפריטים שעלולים ליפול ולסכן אתכם.

השוהים בקרבת חוף הים - יש להתרחק מחוף הים קילומטר אחד לפחות או לעלות לקומה רביעית ומעלה, מחשש שיגיע צונאמי ויציף את החוף. ניתן להסתייע בשילוט המורה על דרכי המילוט אל אזורי הכינוס המסומנים.

נוסעים ברכב - יש לעצור את הרכב בצד הדרך לחכות בתוכו עד שרעידת האדמה תיפסק. יש להימנע מעצירה מתחת לגשר או על מחלף.