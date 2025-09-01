כיכר השבת
אסון בגבול בין המדינות

לפחות 250 הרוגים ו-500 פצועים ברעידת אדמה קטלנית הלילה

רעידת אדמה בעוצמה 6.3 פקדה את מזרח אפגניסטן סמוך לגבול פקיסטן. לפחות 250 הרוגים ו-500 פצועים. כפרים שלמים נמחקו וצוותי החילוץ נאבקים להגיע לאזור (בעולם)

כוחות החירום באפגניסטן ליד אזור הרעידה (צילום: לפי סעיף 27א)

רעידת אדמה חזקה במיוחד פקדה את אפגניסטן הלילה (בין ראשון לשני) וגרמה להרס רב ולפחות ל-250 הרוגים. כך לפי דיווחים. בנוסף, מאות רבות נפצעו ועוד עשרות בני אדם נעדרים.

הרעידה התרחשה בסביבות חצות הלילה, שעון מקומי, במזרח המדינה, באזור הררי הסוך לגבול עם פקיסטן.

לפי הדיווחים, הרעידה הורגשה בעוצמה של 6.3 ומחקה מספר כפרים באזור. מאות בתים הפכו לעיי חורבות.

לפי דיווחים מהזירה, אנשים יצאו מבתיהם בצעקות בעוד אחרים איבדו את חייהם במיטותיהם. צוותי החירום מתקשים להגיע לאזור הרעידה - בין היתר בשל חסימת כבישים בשל המפולות.

בשנים האחרונות הורגשו רעידות אדמה, קלות יחסית, לא אחת בישראל או במדינות נושקות, ומומחים מביעים חשש מפני רעידה עוצמתית שעלולה להתרחש גם בישראל. זאת לאור סטטיסטיקות.

אלו הנחיות פיקוד העורף, להתנהגות בעת רעידת אדמה:

השוהים במבנה - אם ניתן, יש לצאת לשטח פתוח. אם לא ניתן לצאת מהמבנה תוך שניות ספורות, יש להיכנס לממ"ד ולהשאיר את הדלת והחלונות פתוחים או לצאת לחדר המדרגות ולהמשיך לרדת עד ליציאה מהמבנה. רק אם לא ניתן לפעול כך, יש לשבת בפינה פנימית של החדר או תחת רהיט כבד ולהגן על הראש באמצעות הידיים.

השוהים בחוץ - יש להישאר בשטח הפתוח ולהתרחק ממבנים, מעצים, מכבלי חשמל ומפריטים שעלולים ליפול ולסכן אתכם.

השוהים בקרבת חוף הים - יש להתרחק מחוף הים קילומטר אחד לפחות או לעלות לקומה רביעית ומעלה, מחשש שיגיע צונאמי ויציף את החוף. ניתן להסתייע בשילוט המורה על דרכי המילוט אל אזורי הכינוס המסומנים.

נוסעים ברכב - יש לעצור את הרכב בצד הדרך לחכות בתוכו עד שרעידת האדמה תיפסק. יש להימנע מעצירה מתחת לגשר או על מחלף.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (92%)

לא (8%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר