השקה אותו באלכוהול: חשוד נעצר לאחר שנצפה מתעלל בכלבו

חשוד בן 44 מאילת נעצר לאחר שעל פי החשד התעלל בכלב בחוף הים בעיר, לעיני מתרחצים ועוברי אורח ששהו במקום.

האירוע נחשף לאחר שמספר אזרחים פנו למשטרה ודיווחו על התנהגות חריגה כלפי הכלב. שוטרי מרחב אילת שהוזעקו לחוף איתרו את החשוד והעבירו אותו לחקירה.

מהחקירה הראשונית עלה כי האיש השקה את הכלב במשקה אלכוהולי ואף הפעיל כלפיו אלימות פיזית. בעקבות הממצאים הוא נעצר, ובדיון שנערך בבית המשפט בבאר שבע הוארך מעצרו עד ל-8 ביוני.

הכלב חולץ מהמקום והועבר לבדיקה ולטיפול אצל הווטרינר העירוני. על פי הגורמים המטפלים, מצבו טוב ולא נשקפת סכנה לחייו.

המשטרה ממשיכה בחקירת נסיבות המקרה.