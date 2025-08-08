כיכר השבת
"גועל נפש"

ראש העיר ערד חושף: כך אצמצם את האוכלוסייה החרדית

יאיר מעיין מכנה את התושבים המתנגדים לציבור החרדי בעירו בתואר 'אנטישמים', במקביל להצהרה שיחתוך במחצית את אחוז האוכלוסייה החרדית בעיר ערד (חדשות)

9תגובות
חסידי גור בערד. אילוסטרציה (צילום: Erik Marmor/Flash90)

יאיר מעיין, ראש העיר ערד, שנבחר לתפקידו בקולות הציבור החרדי, טוען בראיון סוער שהעניק לעיתון 'מעריב' כי המתנגדים לחרדים בעירו הם אנטישמים. מעיין אף ממליץ להם ללכת לרופא פסיכיאטר שיעניק להם כדורים, ומספר על אנטישמיות של גויים מרוסיה נגד היהודים.

לדבריו, "האנטישמיות הזאת באה לידי ביטוי בזה שבכל דבר הכי קטן שקשור לחרדים, הם ישר קופצים 'החרדים, החרדים'. השבוע מישהי פרסמה בפייסבוק 'אני מעדיפה את החתולים על פני החרדים'. זאת אמירה אנטישמית חמורה. יש גם אצל החרדים אנשים קיצוניים שתלשו תמונות של נשים, ולא מדובר רק בחסידי גור. בערד יש גם כמה אלפי רוסים גויים. השבוע רוססה ברוסית כתובת 'להרביץ ליהודונים'. זאת לא אנטישמיות?".

בתגובה לטענות שונות של תושבים הוא מגיב: "הם אנטישמים! הם אנשים רעים! מבחינתם החרדים הם אויב. כואב להם הלב שאני מחשיב אותם כבני אדם. היה הרגל שתושבי ערד החרדים לא מקבלים מבנים לבתי ספר ובתי כנסת. אומן חילוני בודד קיבל מקלט משלו, והם שום דבר. יש 80 מקלטים בערד, שניים קיבלו החרדים. ערימת רשעים. הם למעלה משליש מהתושבים. אפשר לשנוא אותם, אבל אי אפשר לא לתת להם שום דבר. אי אפשר למנוע מאדם לקנות דירה איפה שהוא רוצה, וכן, יש רוב של דתיים בערד, לא רק חרדים. רוב העיר שומרי שבת".

על הטענה שיש חסידי גור שהשתלטו על מקלטים והפכו אותם לשטיבלך, הוא מגיב בחריפות: "אנטישמים שונאי דתיים, גועל נפש. כל המקלטים בארץ הם דו-שימושיים. רק בעשרה מתוך 80 מקלטים יש בתי כנסת".

"אני לא ראש עיר של אנטישמים! יש כמה נשים אובססיביות שכל הזמן מתעסקות בזה, שיילכו לרופא פסיכיאטר, הוא ייתן להן כדורים וירגיע אותן. ברוב המקלטים האלה היה ציוד, היה מקלט עם אופניים, אז מה הבעיה שיהיו בו מתפללים? במלחמה עם איראן הזמנו את הבדואים אלינו כי אין להם מרחבים מוגנים, אז הם נשארו לגור במקלטים 12 יום. בגלל שהיה עומס יתר, פתחנו גם את המקלטים בבתי הספר".

במקביל, יאיר מעיין מצהיר שהוא הולך להקטין את אחוז החרדים בעיר ערד. "אני הולך להחזיר את העיר למצב דמוגרפי סביר. היום החרדים הם 40%? נוריד אותם ל-20%. יש לנו 10,000 יחידות לשיווק ועוד 20,000 שאושרו בוותמ"ל. ניתן עדיפות למשרתי מילואים ולנכי צה"ל, ומי הם? לא חרדים. אאורה, שמתמחה בשיווק לאנשי קבע, 'חבר' ומילואים, זכתה במכרז ותבנה 1,500 דירות למעמד הבינוני, שמרוויח כפול מהשכר הממוצע במשק. ערד היא עיר רגילה שיש בה גם חרדים. יש חרדים בכל מדינת ישראל, אבל בערד הם גדלו מעבר לכמות הסבירה".

"משרד השיכון ניסה לעשות תרגיל ולהתערב בשיווק לטובת החרדים. השר ניסה להשתלט על מכרז שיווק של 360 יחידות דיור, וכשלא הצליח, החליט להקפיא שיווק קרקעות אחרות לכמה שנים, ואז לשווק אותן במחירים נמוכים יותר ולהכניס אנשים מהחסידות. כשהבנתי שאני פונה ומדבר ואין פתרונות, פניתי ליועמ"שית והיא נתנה הוראה שהם נמצאים בניגוד עניינים ואסור להם להתערב. אני לא מחשבן לאף אחד. נכון שהם שותפים שלי, אבל באתי לעבוד בשביל הנגב המזרחי".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (83%)

לא (17%)

0 תגובות

8
חחחחחח
עידו פלפל
7
נשמע אדם הוגן!
משה
6
הם לא נגד חרדים הם נגד גורים..... נראה לי שגם בירושלים יש שמתנגדים להם.......
גדי
מישהי אמרה שם שמעדיפה חתולים על חרדים,אז פתרנו את הבעיה כי החרדים בערד הם גורים....במילרע ..
ישראל
5
הוא יכול לנסות מה שהוא רוצה, רק הבעיה שלו שלא יהיה מי שיגור שם הציבור החרדי גדל וגדל
חה חה חה
4
שיריצו ראש עיר חסיד גור ויעפו את מעיין לכל הרוחות
נשמע איש דוחה
3
גם אני מעדיף חתולים על גרערס מה השאלה בכלל
ברור
2
אם החרדים שם הם גור, אם כן כל הכבוד לו.
אלחנן
1
אולי האמירה היתה בקטע הפוך, ואסביר. הרי אף אחד לא יכול להתעסק עם חרדים, בפרט עם חסידות גדולה כמו גור. מה שיקרה בפועל, החרדים יעשו 'דוקא' ויתחילו להתרבות בעיר. ואולי לזה התכוון ראש העיר, אומר בפה שמחצית החרדים לא יהיו כאן, אבל בפועל מה שיקרה (ויודע שיקרה...) שהם יתרבו
משה הקשה

