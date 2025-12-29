עשרה בטבת תשפ"ו: זמני כניסת ויציאת הצום ברחבי הארץ

מחר (שלישי) חל צום עשרה בטבת – אחד מצומות החורבן בלוח השנה היהודי.

הצום מציין את היום שבו החל נבוכדנצר מלך בבל להטיל מצור על ירושלים, מצור שנמשך חודשים ארוכים - והוביל בסופו של דבר לחורבן בית המקדש הראשון, וליציאת עם ישראל לגלות.

כניסת הצום תחול: בירושלים 5:26, בתל אביב 5:29, בחיפה 5:30, בבאר שבע 5:27, בצפת 5:28, בטבריה 5:27, באשדוד 5:28, באשקלון 5:28, באילת 5:22, בקריית שמונה 5:28.

צאת הצום: בירושלים 17:09, בתל אביב 17:05, בחיפה 17:05, בבאר שבע 17:09, בצפת 17:05, בטבריה 17:03, באשדוד 17:06, באשקלון 17:06, באילת 17:10, בקריית שמונה 16:59.