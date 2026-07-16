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המצב עדיין קשה

האם החרדית נהרגה אתמול בתאונה, מצבה של הבת הפגה - מתייצב

בעיר אשדוד התרחשה אתמול תאונת דרכים קטלנית, בה נהרגה אישה בהריון מתקדם, בבית החולים יילדו את ביתה ומצבה של הפגה עדיין קשה אך התייצב • נרשם שיפור במצבה הנשימתי (בארץ)

זירת התאונה באשדוד (צילום: תיעוד מבצעי מד"א)

עדכון מעודד התקבל לפני זמן קצר (חמישי) מבית החולים הציבורי אסותא אשדוד על מצבה של הפגה שחולצה אתמול בניתוח קיסרי חירום, בעקבות תאונת הדרכים הקשה בדרך לסקוב באשדוד.

על פי הדיווח הרפואי, מצבה של התינוקת עדיין קשה, אך הוא התייצב, ונרשם שיפור במצבה הנשימתי.

כזכור, אתמול התרחשה טרגדיה קשה כאשר אישה צעירה בהריון מתקדם נפגעה ב חזיתית בין שני כלי רכב. האישה, כבת 30, הובהלה במצב אנוש לבית החולים כשהיא מעורפלת הכרה וסובלת מחבלות מרובות בגופה. עם הגעתה לבית החולים, הוזנקו במקביל צוותי הטראומה, המלר"ד, חדר הלידה והפגייה במאמץ נואש להציל את חייה ואת חיי התינוקת.

כאשר מצבה של האם המשיך להידרדר, הוחלט לבצע ניתוח קיסרי חירום במהלכו חולצה הפגה במצב קשה. למרות מאמצי ההצלה הנואשים של הצוותים הרפואיים, נאלצו הרופאים לקבוע את מותה של האם. התינוקת פונתה מיד לטיפול נמרץ בפגייה של בית החולים.

העדכון הרפואי שהתקבל היום מעיד על שיפור הדרגתי במצבה של הפגה. על פי הדיווח מדוברות בית החולים, התינוקת ממשיכה להיות מאושפזת ומטופלת בפגייה, כאשר הצוותים הרפואיים עוקבים אחר מצבה באופן צמוד ומעניקים לה את כל הטיפול הנדרש.

יצוין כי ארבעה פצועים נוספים מהרכבים שהיו מעורבים בתאונה נפצעו באורח קל והשתחררו לביתם. הכוחות שהגיעו לזירה תיארו סצנה קשה של תאונה חזיתית עם פגיעות פח משמעותיות בחלקם הקדמי של הרכבים.

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