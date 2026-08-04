דרמה קשה התרחשה הלילה (בין שני לשלישי) באשדוד, כאשר שריפה פרצה בדירת מגורים בקומה הראשונה בבניין ברחוב לכיש. גבר כבן 70 חולץ מהדירה הבוערת במצב אנוש לאחר ששאף עשן רב, וצוותי החירום נלחמים על חייו בשעות אלו.

הדיווח על השריפה התקבל בשעה 03:53 לפנות בוקר, וכוחות החירום הוקפצו למקום במהירות. עם הגעתם לזירה, נתקלו צוותי מד"א ואיחוד הצלה בעשן שחור וסמיך שעלה מהקומה הראשונה, כאשר לוחמי האש פעלו במקביל לחדירה לדירה ולחילוץ הלכוד.

חובשי מד"א אברהם פרומר וחיים גיטלר תיארו את הזירה הקשה: "ראינו עשן שחור וסמיך שעולה מהקומה הראשונה בבניין. חברנו לכוחות הכיבוי שחילצו אלינו גבר בשנות ה-70 כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה לאחר ששאף עשן רב". החובשים הבהירו כי הם הענקנו לו טיפול רפואי מתקדם שכלל פעולות החייאה ממושכות, ופינו אותו לבית החולים אסותא באשדוד כשמצבו קריטי.

גם צוותי איחוד הצלה שהגיעו לזירה תיארו את חומרת המצב. שלומי מושקוביץ, דב וידר ואליעזר בן דוד, חובשים באיחוד הצלה, מסרו: "מדובר בשריפה בבית מגורים. צוות לוחמי אש חילצו אותו מהדירה הבוערת כשהוא ללא הכרה. הענקנו לו טיפול רפואי הכולל פעולות החייאה והוא פונה לבית חולים תוך כדי המשך פעולות החייאה כשמצבו מוגדר אנוש".

מכבאות והצלה נמסר כי עם הגעת לוחמי האש למקום, הם פעלו במהירות לחדירה לדירה הבוערת. הלוחמים ביצעו סריקות מקיפות בדירה וחילצו את הלכוד במהירות האפשרית, כאשר הוא הועבר מיד לטיפול צוותי הרפואה שהמתינו בחוץ.