היועמ"שית לבג"ץ: "העתירה אינה אקטואלית עוד – יש למחוק אותה"

לאחר שהודיעה כי סמכויות הליווי והפיקוח על חקירת פרשת ההדלפה משדה תימן יועברו לפרקליטות המדינה, הגישה היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה את תגובתה לבג"ץ – וקבעה כי העתירה שהוגשה נגדה “אינה אקטואלית עוד ודינה להימחק”.

התשובה הוגשה בעקבות עתירות שטענו לניגוד עניינים בהתערבותה בפרשה. במקביל נחשפה מחלוקת חריפה בין משרד המשפטים לשר יריב לוין, שמינה את השופט (בדימוס) אשר קולה ללוות את החקירה במקום היועמ"שית.

עוד לפני הגשת תגובת היועמ"שית שלח המשנה ליועמ"שית, ד"ר גיל לימון, מכתב חריף לשר לוין שבו טען כי מינויו של קולה "לוקה באי חוקיות מהותית", נגוע ב"שיקולים זרים" ומהווה "שימוש לרעה בסמכות לשם התערבות בהליך פלילי מתנהל".

לדבריו, המינוי נעשה בניגוד לצו הביניים של בג"ץ ובלא חובת ההיוועצות. עוד ציין כי לפי החוק, לנציב תלונות הציבור על שופטים אסור לעסוק בעיסוק נוסף.

לימון הדגיש כי פרקליטות המדינה מלווה את החקירה מיומה הראשון, ואין צורך במינוי גורם חלופי. לדבריו, גם הימנעות היועמ"שית מלעסוק בחקירה אינה יוצרת חלל משפטי.

השר לוין הגיב: "קיבלתי את מכתבך שבנידון, והנני דוחה על הסף את כל האמור בו".

ההודעה של בהרב מיארה על העברת סמכויות החקירה הגיעה בעקבות חוות דעת של היועצת המשפטית של משרד המשפטים, יעל קוטיק, שקבעה כי קיים ניגוד עניינים מהותי המונע מהיועמ"שית להמשיך בטיפול בתיק.

קוטיק הדגישה כי ההחלטה אינה מביעה דופי ביועמ"שית, אלא נועדה "להבטיח את עצמאות הליך החקירה, גם במראית עין".

מיד לאחר הודעת היועמ"שית, פרסם לוין כי מינה את קולה, לאחר שקיבל חוות דעת משפטית פנימית המאשרת זאת. משרד המשפטים הוסיף כי קולה קיבל את המינוי, שלח מכתבים לגורמים המעורבים, ויפעל "בכפוף לכל דין".

המהלך מגיע על רקע ביקורת ציבורית ועתירה שהוגשה לבג"ץ, בדרישה למנוע מהיועמ"שית לעסוק בפרשת שדה תימן בשל חשש לניגוד עניינים. בפרשה זו נחקרות הפצ"רית היוצאת יפעת תומר ירושלמי ואל"מ (מיל') מתן סולומש.

היועמ"שית צפויה להעביר את הטיפול בפרשה לידי הפרקליטות בפועל, עד לסיום הבירור המשפטי.