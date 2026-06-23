מהומות בבר אילן: המשטרה השתלטה על מתחם העבודות

עימותים בבר אילן - צילום: קובי ישראל עימותים בבר אילן | צילום: צילום: קובי ישראל 10 10 0:00 / 0:22

לאחר שעות של עימותים והפרות סדר באזור צומת בר אילן בירושלים, כוחות משטרת מחוז ירושלים יחד עם לוחמי מג"ב השתלטו בנחישות על מתחם עבודות הרכבת הקלה, והשיבו את הסדר הציבורי על כנו. הפעולה המשטרתית הגיעה לאחר שעשרות מפירי סדר חסמו את גישת העובדים למתחם, במטרה לשבש את עבודות התשתית המורכבות.

הדרמה החלה כאשר קבוצת מפגינים התמקמה בכניסה למתחם העבודות, תוך שהם מונעים מהעובדים להיכנס לאתר ולהמשיך בעבודות הסלילה. כוחות המשטרה, שנערכו מראש לתרחיש זה, פעלו במהירות להרחקת המתפרעים מהשטח, תוך שימוש באמצעים לפיזור הפגנות כדי להבטיח שהעבודות – המשרתות את הציבור כולו – יוכלו להימשך ללא הפרעה.

עימותים בבר אילן - צילום: קובי ישראל עימותים בבר אילן | צילום: צילום: קובי ישראל 10 10 0:00 / 0:20

כזכור, המתיחות סביב תוואי הרכבת הקלה בציר בר אילן אינה חדשה. כפי שדיווחנו מוקדם יותר, מדובר באחת המערכות הממושכות והסוערות ביותר שידעה הבירה בשנים האחרונות. לטענת המפגינים והרבנים המובילים את הקו התקיף, מעבר של הרכבת הקלה בלב השכונות החרדיות צפוי לשנות את צביון האזור ולהביא איתו זרימה של קהל שאינו תואם את רוח השכונה. ראשו של החייל נערף בטבח ועדיין לא נמצא; אימו פנתה בזעקה לנתניהו דוד הכהן | 15:58 במהלך האירועים שהתרחשו הערב, בלשי תחנת לב הבירה עצרו שני חשודים "בשעת מעשה" בחשד שגרמו נזק למתחם העבודות של הרכבת הקלה באזור. במשטרה טענו כי חלק מהמשתתפים נקטו באלימות וגרמו נזק לתשתיות ציבוריות, לצד שיבוש של עורקי תנועה מרכזיים בעיר. השניים הועברו לחקירה בתחנת המשטרה.

ממראות המחאה במקום - צילום: דוברות המשטרה ממראות המחאה במקום | צילום: צילום: דוברות המשטרה 10 10 0:00 / 0:28

מדוברות המשטרה נמסר כי הכוחות ממשיכים לשהות בנקודה גם בשעה זו כדי לשמור על השקט. "המשטרה תמשיך לפעול בנחישות נגד כל ניסיון להפר את הסדר הציבורי ולפגוע בעבודות התשתית", הבהירו גורמי הביטחון. לאחר פעילות הכוחות, נהדף חלק גדול מהמפגינים אל המדרכות, וכלל הצירים שנחסמו נפתחו מחדש לתנועת כלי רכב.

יצוין כי בשבועות האחרונים נרשמה עליית מדרגה בהפגנות נגד עבודות הרכבת הקלה בירושלים. רק לפני מספר ימים התפרצו מהומות דומות באותו אזור, כאשר המשטרה נאלצה לפזר הפגנה שחסמה את צומת בר אילן. במשטרת ישראל הדגישו כי יפעלו בנחישות למיצוי הדין עם המעורבים באירועי האלימות והוונדליזם, וכן עם כל מי שפגע בתשתיות ציבוריות ושיבש את שגרת החיים בעיר.

כינוס להתחדשות המערכה נגד הרכבת הקלה ( צילום: שמואל דריי )

נכון לשעה זו, כלל הצירים באזור פתוחים לתנועה סדירה, והעבודות במתחם הרכבת הקלה ממשיכות כסדרן.