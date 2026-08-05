גיבור ישראל: עשרות תושבי הנגב הפגינו למען טובול

עשרות מתושבי הנגב הגיעו היום (רביעי) לרחבת עיריית באר שבע להפגנת תמיכה בשמעון טובול, סגן ראש העיר, כנגד קומץ מפגיני שמאל קיצוני שקראו להדחתו. ההפגנה התקיימה בעיצומה של מחלוקת פוליטית סביב טובול, שהצטרף לאחרונה למפלגת "נעם לישראל" בראשות ח"כ אבי מעוז.

טובול, שהצטרף לאחרונה למפלגת "נעם לישראל", זכור במפה הפוליטית המקומית כמי שניהל מערכה עצמאית בבחירות לרשויות המקומיות בבאר שבע מול ש"ס הוותיקה, מערכה שבה הצליח להשיג שלושה מנדטים תחת פתק הבחירות של 'דגל התורה'. בימים האחרונים עדכן באופן אישי את יו"ר 'דגל התורה', ח"כ משה גפני, על ההחלטה לפרוש מהמפלגה.

במהלך האירוע, הביעו נציגי המפגינים הערכה רבה בשם תושבי הנגב לטובול על פעילותו הציבורית ועל שירותו הממושך במילואים. המשתתפים קראו לראש עיריית באר שבע שלא להיכנע ללחצים שהופעלו סביב ישיבת המועצה על ידי השמאל הקיצוני.

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הדוברים בהפגנה הדגישו כי טובול, ששירת מאות ימים במילואים במהלך המלחמה האחרונה, ראוי להוקרה על תרומתו למדינה. הם ציינו כי הוא נבחר ציבור שנבחר באופן דמוקרטי ומייצג את ציבור בוחריו, וכי מחאה של קומץ מפגיני שמאל קיצוני אינה משקפת כלל את עמדתם של תושבי באר שבע והנגב.

ממארגני ההפגנה נמסר: "הגענו היום כדי לעמוד מאחורי שמעון טובול ולהבהיר שיש ציבור גדול שלא מוכן לקבל את מסע ההכפשה המתנהל נגדו. שמעון הוא גיבור ישראל, אדם שעזב את ביתו ושירת מאות ימים במילואים כדי להגן על אזרחי המדינה בשעה שאחרים עסקו בהפגנות".

"אנחנו מאמינים שכל אדם זכאי להליך הוגן, ולא למשפט שדה שמונע משיקולים פוליטיים", הוסיפו המארגנים. "נמשיך לעמוד לצדו של שמעון ולתמוך בו עד שהאמת תצא לאור".

יצוין כי במסגרת ההצטרפות למפלגת "נעם", טובול ישובץ ברשימת המפלגה לקראת הבחירות לכנסת הקרובות. במפלגת 'נעם' נערכים מחר (רביעי) להשיק רשמית את קמפיין הבחירות, ולחנוך את מטה הבחירות המרכזי, במהלכו יוצג שמעון טובול באופן רשמי כחבר המפלגה החדש.