המכון לרפואה משפטית, היום ( צילום: זק"א )

אירוע הרצח הקשה שאירע אתמול (שני) ברחוב עמק הזיתים בבית שמש, שבו נרצח הילד הלל מרדכי דדון ז"ל בן ה-7, שוחררה גופתו לקבורה לאחר פעילות מואצת של המחלקה המשפטית של זק"א.

כזכור, הילד נפטר מפצעיו בבית החולים הדסה עין כרם לאחר שנדקר באכזריות יחד עם בן דודו בן ה-4, שמצבו מוגדר כעת בינוני ויציב לאחר ניתוח. פעילות מואצת לשחרור מהיר בעקבות העברת הגופה למכון הלאומי לרפואה משפטית באבו כביר, פעלו נציגי המחלקה המשפטית של זק"א בשיתוף הרב אשר לנדאו, רב המכון לרפואה משפטית, לצמצום הפגיעה בכבוד המת. במהלך הפעילות המואצת מול כלל הגורמים, סוכם על ביצוע בדיקה מינימלית הנדרשת לצורך השלמת ההליך המשפטי בלבד. אירוע חמור בירושלים: תא המטען נפתח - ואלו האנשים שהתחבאו בתוכו קובי אטינגר | 18:07 הבדיקה בוצעה תחת פיקוחו ההדוק של הרב לנדאו, ועם סיומה שוחררה הגופה לקבורה. יוסף חיים האוזי, סגן מפקד זק"א בית שמש, יצא באמבולנס זק"א מהמכון הלאומי לרפואה משפטית עם גופת הילד והעבירה להמשך סידורי הקבורה. "למנוע גרירה לדיונים ממושכים" מיכאל גוטווין, מנהל המחלקה המשפטית של זק"א, הסביר את הרקע לפעילות: "לאור הניסיון רב השנים של המחלקה המשפטית בטיפול באירועי רצח מהסוג הזה, ובמטרה להימנע ככל הניתן מגרירת המשפחה לדיונים ממושכים בבתי המשפט ולעיתים אף בבג"ץ, פעלנו ברגישות מיוחדת ובהתאם להלכה הנהוגה במקרים אלו".

הזירה הנוספת בבית שמש ( צילום: תיעוד מבצעי מד"א )

גוטווין הוסיף כי הפעילות נועדה "לצמצם למינימום ההכרחי את הפגיעה בכבוד המת, ובמקביל לאפשר את מיצוי ההליך הנדרש לצורך העמדת הרוצח לדין והרשעתו, כפי שנפסק בשו"ת ציץ אליעזר, חלק ד', סימן י"ד".

הלווייתו של הילד הלל מרדכי דדון ז"ל תתקיים היום (שלישי) בשעה 16:00 בבית העלמין העירוני בבית שמש.

מהמרכז הרפואי הדסה עין כרם נמסר עדכון על בן הדוד, על מצבו של הילד בן ה-4 שנפגע באירוע הדקירה הקשה בבית שמש. הילד עבר במהלך הערב ניתוח ומצבו מוגדר כעת בינוני ויציב.

פרופ' דן ארבל, מנהל המחלקה לכירורגית ילדים בהדסה, שניתח את הילד יחד עם צוות רפואי נרחב, מסר כי הילד מתאושש לשביעות רצון רופאיו ומשפחתו נמצאת לצידו.

רקע לאירוע הקשה

האירוע הקשה התרחש אתמול בשעות אחר הצהריים, כאשר אב המשפחה חזר לביתו ומצא את שני הילדים, בני דודים בני 4 ו-7, פצועים ליד בריכה מתנפחת בחצר. האם יצאה לקניות עבור חגיגת יום הולדת של אחד הילדים, ונער בן 15, קרוב משפחה ששמר על הילדים, היה עד לתקיפה.

המשטרה עצרה שכן בן 25 בחשד לביצוע המעשה. על פי הדיווחים, מדובר באדם עם רקע נפשי שנכנס לבית, דקר את שני הילדים ונמלט מהמקום. בן דודו של הילד שנרצח, ילד בן 4, עבר ניתוח בהדסה עין כרם ומצבו מוגדר כעת בינוני ויציב. פרופ' דן ארבל, מנהל המחלקה לכירורגית ילדים בהדסה, מסר כי הילד מתאושש לשביעות רצון רופאיו.