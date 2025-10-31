כיכר השבת
האב השכול: "קוראים לממשלת ישראל להחזיר את צה"ל ללחימה עצימה"

משפחות שכולות יגיעו למחאה מול ישיבת הממשלה מתוך מטרה להפעיל לחץ כדי לחדש את המלחמה בארגון הטרור; יו"ר פורום הגבורה: "הביזיון הזה חייב להיפסק" (חדשות)

האב השכול יהושע שני באולפני כיכר השבת (צילום: כיכר השבת)

לחץ משפחות השכול להמשך הלחימה ולהשמדת גובר: יהושע שני, אביו של סרן אורי מרדכי שני הי״ד ויו"ר פורום הגבורה, המאגד מאות משפחות שכולות מנופלי מלחמת "חרבות ברזל" - קורא לממשלת ישראל לשוב ולהגביר את הלחימה.

המשפחות השכולות צפויות להגיע ביום ראשון אל מול ישיבת הממשלה ולדרוש לפעול להשמדת חמאס.

"אנחנו נמצאים בפרשת דרכים בכל הסוגיה של המלחמה, חמאס לא משיב את החללים. חמאס הרג שלושה קדושים בשבוע האחרון, והביזיון הזה חייב להיפסק. אנחנו קוראים לממשלת ישראל להחזיר את צבא ההגנה לישראל ללחימה עצימה, על מנת לעמוד באותו יעד חשוב של השמדת חמאס", אמר יהושע שני.

"ביום ראשון הקרוב, אנחנו פורום הגבורה, פורום המשפחות השכולות. אנחנו נעמוד מול ישיבת הממשלה בשעה 10:00 ונקרא לממשלה, תחזרו ללחימה, תחזירו את הכבוד לעם ישראל, תעמדו ביעד החשוב הזה של השמדת חמאס. בואו והצטרפו אלינו", הוסיף שני.

