האב השכול: "קוראים לממשלת ישראל להחזיר את צה"ל ללחימה עצימה"

לחץ משפחות השכול להמשך הלחימה ולהשמדת חמאס גובר: יהושע שני, אביו של סרן אורי מרדכי שני הי״ד ויו"ר פורום הגבורה, המאגד מאות משפחות שכולות מנופלי מלחמת "חרבות ברזל" - קורא לממשלת ישראל לשוב ולהגביר את הלחימה.

המשפחות השכולות צפויות להגיע ביום ראשון אל מול ישיבת הממשלה ולדרוש לפעול להשמדת חמאס.

"אנחנו נמצאים בפרשת דרכים בכל הסוגיה של המלחמה, חמאס לא משיב את החללים. חמאס הרג שלושה קדושים בשבוע האחרון, והביזיון הזה חייב להיפסק. אנחנו קוראים לממשלת ישראל להחזיר את צבא ההגנה לישראל ללחימה עצימה, על מנת לעמוד באותו יעד חשוב של השמדת חמאס", אמר יהושע שני.

"ביום ראשון הקרוב, אנחנו פורום הגבורה, פורום המשפחות השכולות. אנחנו נעמוד מול ישיבת הממשלה בשעה 10:00 ונקרא לממשלה, תחזרו ללחימה, תחזירו את הכבוד לעם ישראל, תעמדו ביעד החשוב הזה של השמדת חמאס. בואו והצטרפו אלינו", הוסיף שני.