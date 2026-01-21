זירת הדריסה בכניסה לקוממיות ( צילום: תיעוד מבצעי מד"א )

בית המשפט החליט לשחרר את נהג האוטובוס שדרס למוות אתמול (שלישי) את הבחור נפתלי צבי קרמר ז"ל בן ה-17 מישיבת סאטמר, בניגוד לבקשת המשטרה שדרשה להאריך את מעצרו ב-10 ימים נוספים. המשטרה הודיעה כי תערער על החלטת בית המשפט.

האירוע הטראגי התרחש בכביש 3533 סמוך לכניסה למושב קוממיות שבדרום, כאשר הבחור נפתלי צבי היה בדרכו חזרה לישיבה לאחר שהשתתף במחאה כנגד ניתוחי מתים בהוראת גדולי ישראל. הוא נמנה על בחירי התלמידים בישיבה הגדולה של חסידות סאטמר במושב. תיעוד שצולם רגעים לפני הדריסה הקטלנית מעלה שאלות קשות על אופן הנהיגה של נהג האוטובוס. בסרטון שצולם מתוך האוטובוס נשמעת אחת הנוסעות זועקת בפחד: "הנה כל הבחורים הנה, מה הוא עושה? משוגע, אמאל'ה, זה בחורים די, אמא, משוגע". שניות לאחר מכן נשמעה זעקה גדולה כשהנוסעים הבחינו בדריסה הקטלנית. יו"ר יהדות התורה, ח"כ יצחק גולדקנופף, שוחח עם השר לביטחון לאומי איתמר בן-גביר בעקבות התיעוד המזעזע. "התיעוד החדש, בו נראה נהג האוטובוס כשהוא מאיץ לעבר קבוצת המפגינים, והנוסעים המציינים כי הוא משתולל, לא מותירים מקום לספק כי הפעולה נעשתה בזדון", מסר גולדקנופף. השר בן גביר הבהיר לו במהלך השיחה כי הוא רואה בחומרה את האירוע.

התיעוד המזעזע ( צילום: באדיבות יעקב הרשקוביץ, ישראל היום )

האירוע מצטרף לשורה של מקרי דריסה של מפגינים חרדים בשבועות האחרונים. יו"ר סיעת יהדות התורה, ח"כ אורי מקלב, דרש לקיים דיון דחוף בכנסת בנושא, תוך שהוא מתריע מפני הסלמה מסוכנת באלימות כלפי אזרחים מהציבור החרדי. "מדובר בתופעה חריגה וחמורה אשר גוררת אחריה תופעות אלימות נוספות, ומחייבת מחאה ציבורית ברורה וחד-משמעית", ציין מקלב בפנייתו ליו"ר הכנסת.

נפתלי צבי ז"ל נולד בירושלים בחודש שבט תשס"ח, למשפחה מחשובי חסידי סאטמר בבירה. הוא גדל והתחנך בבית הוריו ברחוב פולנסקי על ברכי התורה והחסידות. אביו הוא הרה"ח רבי ישכר דב קרמר ואמו היא מרת ברכה ביילה, בתו של הרה"ח רבי מנשה גוטליב.

מקרה דומה התרחש לפני כשבועיים, כאשר נהג אוטובוס אחר שדרס את יוסף אייזנטל ז"ל במהלך עצרת המחאה נגד הגיוס בירושלים שוחרר למעצר בית, גם כן בניגוד לבקשת המשטרה. אותו נהג הובא לדיון כשהוא לבוש במדים של אסיר ביטחוני, מה שעורר תהיות בקרב הנוכחים בבית המשפט.

המשטרה ממשיכה לחקור את נסיבות התאונה הקטלנית בקוממיות, ובכוונתה להגיש ערעור על החלטת בית המשפט לשחרר את הנהג. עולם התורה ממשיך לבכות את הלכתו של הבחור נפתלי צבי ז"ל, שחייו נגדעו באיבם.