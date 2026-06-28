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נקבע מותו של גבר שנפצע מפיצוץ רכב ביפו | פצוע נוסף פונה מהזירה

גבר כבן 40 נהרג בפיצוץ רכב ברחוב סהרון ביפו • פצוע נוסף פונה עצמאית לבית החולים וולפסון | המשטרה מבצעת חקירה ראשונית וסריקות לאיתור חשודים (בארץ)

זירת הפיצוץ, הבוקר
זירת הפיצוץ, הבוקר| צילום: צילום: דוברות מד"א

גבר כבן 40 נהרג הבוקר (ראשון) בפיצוץ רכב ברחוב סהרון ביפו. פצוע נוסף פונה עצמאית למרכז הרפואי וולפסון. כוחות גדולים הגיעו למקום ומבצעים פעולות חקירה ראשוניות, במקביל לסריקות לאיתור חשודים.

על פי הדיווחים הראשוניים, מעט לאחר השעה 07:00 התקבל דיווח על פיצוץ רכב באזור. צוותי מד"א שהוזעקו למקום מצאו את הגבר שוכב בסמוך לרכב כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה, עם חבלה רב מערכתית. למרות ניסיונות ההחייאה, נאלצו הצוותים לקבוע את מותו במקום.

פראמדיקית מד"א יערית אורן וחובשי מד"א אנואר שרקאוי ושמעון דהן תיארו את הסצנה הקשה: "קיבלנו מספר דיווחים על פיצוץ רכב. הגענו למקום בכוחות גדולים וראינו את הרכב מעלה עשן, עולה באש ורסיסים מסביב. גבר כבן 40 שכב בסמוך לרכב כשהוא מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה עם חבלה רב מערכתית. ביצענו בדיקות רפואיות, הפציעה שלו הייתה קשה ונאלצנו לקבוע את מותו במקום".

מדוברות המשטרה נמסר כי לפני מספר דקות התקבל דיווח על פיצוץ ברכב ברחוב סהרון ביפו. מהמקום פונה פצוע עצמאית למרכז הרפואי וולפסון. כוחות גדולים של משטרה נמצאים במקום ומבצעים פעולות חקירה ראשוניות. במקביל, מתבצעות סריקות לאיתור חשודים.

זירת הפיצוץ נסגרה לתנועה, וחוקרי המשטרה פועלים לבירור נסיבות האירוע המדויקות.

משטרהחיסולמד"איפו

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