ביישוב החרדי: ילד בן 10 נסע באופניים ונדרס, פונה במצב קשה

( צילום: דוברות איחוד הצלה )

ילד כבן 10 נפצע קשה היום (שלישי) בתאונת דרכים ביישוב החרדי רכסים שבצפון הארץ לאחר שנדרס מרכב פרטי. נהגת הרכב עוכבה על ידי המשטרה לחקירה במקום.

התאונה התרחשה בשעת צהרים, מעט לאחר השעה שלוש אחר הצהרים, ברחוב הרב קוק ברכסים. חובשים ופרמדיקים שהגיעו לזירה העניקו לילד, שנמצא מחוסר הכרה ועם חבלת ראש, טיפול רפואי ראשוני - ובהמשך פינו אותו אל בית החולים רמב"ם בחיפה, כשמצבו כאמור קשה. משה אדלר חובש איחוד הצלה שהגיע ראשון לזירה מסר: "מדובר בילד הולך רגל שנפגע מרכב. לאחר הסיוע הרפואי הראשוני שהענקתי לו בזירה הוא פונה לבית החולים רמב"ם כשבשלב זה מצבו מוגדר קשה. נהגת הרכב שפגעה בו טופלה בזירה במצב קל". חובש מד"א אוריה דדון סיפר: "הילד שכב על הכביש מחוסר הכרה עם חבלות קשות. התחלנו בהענקת סיוע רפואי ראשוני בשטח שכלל סיוע בנשימה ועצירת דימומים ופינינו אותו בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים כשמצבו קשה והוא מורדם ומונשם". התמונה שזעזעה מדינה שלימה: בן תשעה חודשים זוחל על קברו הטרי של אביו חזקי שטרן | 12:00 חובשי הצלה אוריה דדון ואבי בויאר מדווחים: "כשהגענו למקום עם אמבולנס מד"א אותו אנו מאיישים, מצאנו רוכב אופניים, ילד בן 5 כשהוא מחוסר הכרה עם חבלה רב מערכתית לאחר שנפגע מרכב. יחד עם חובשים ופראמדיקים של מד"א, הענקנו לו טיפול רפואי ראשוני הכולל עצירת דימומים, חבישות ומתן סיוע נשימתי, והוא פונה במצב קשה להמשך קבלת טיפול רפואי בחדר הטראומה בבית החולים רמב"ם בחיפה".

זירת התאונה ( צילום: תיעוד מבצעי מד"א )

המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה ועצרו את נהגת הרכב. מהמשטרה נמסר: "בוחני תאונות הדרכים של מרחב אשר פתחו לפני זמן קצר בחקירת נסיבות תאונת דרכים בין רכב פרטי לרוכב אופניים.

"עפ"י גורמי הרפואה, כתוצאה מהתאונה פונה מהמקום ילד במצב קשה לבית החולים רמב"ם. כוחות משטרה של תחנת זבולון, יחד עם בוחני תאונות הדרכים של מרחב אשר שהגיעו למקום, פתחו בחקירת נסיבות התאונה ועיכבו במקום את נהגת הרכב".