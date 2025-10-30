לאור האסון הנורא בעיצומו של מעמד התפילה כשנער צעיר, בן 15 בלבד, נהרג היום (חמישי) בעיצומה של עצרת התפילה בירושלים - אחרי שנפל משלד בניין בן עשרות קומות בכניסה לירושלים. במוסד לבטיחות ולגהות מדגישים: אתרי בנייה הם סביבה מסוכנת, אין להיכנס אליהם או לעלות על מבנה או שלד בבנייה, מנופים או כלים תפעוליים באתר. אין להיכנס לתוך אתר הבנייה, לא מסקרנות ולא בשום מצב אחר - ללא הכשרה, הדרכה, ציוד מגן אישי והשגחה מקצועית.

העלייה למנוף או לשלד בניין בגובה של עשרות מטרים, ללא ציוד מיגון אישי כמו רתמות בטיחות, בלי הדרכה ובלי ידע בסיסי על הסיכונים באתר היא סכנה ממשית ועלולה להסתיים בפגיעה עד מוות. הציבור מתבקש להימנע מכל גישה לאתרי בנייה – לטובת שלומו ובטחונו האישי.

ד"ר מיקי וינקלר, מנכ"ל המוסד לבטיחות ולגהות: "כולנו כואבים את מותו של הנער באירוע הקשה באתר הבנייה בירושלים. עגורן באתר הבנייה משמש להנפת ציוד ואסור לעלות עליו ללא הכשרה, אימון, הדרכה וציוד מגן אישי שימנע את התאונה. כמו כן, מבנה או שלד בתהליך בנייה הוא מסוכן ואסור לכניסת אנשים ללא ליווי מקצועי. שמרו על הכללים ותשמרו על החיים.