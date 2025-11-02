( צילום: תיעוד מבצעי מד"א )

צעירה כבת 20 שצעדה ברחוב אבא אבן בראשון לציון נהרגה הלילה (ראשון) בתאונת דרכים קטלנית ומחרידה, כאשר אופנוע פגע בה בכביש.

זה קרה סמוך לשעה עשר וחצי בעבר. האופנוע כאמור פגה בה והיא נחבלה קשות בגופה. חובשים ופרמדיקים שהגיעו לזירה ניסו להציל את חייה וביצעו בה פעולות החייאה. אולם למרבה הצער מותה נקבע במקום. רוכב האופנוע, צעיר כבן 20, נפצע בינוני ופונה לבית החולים וולפסון בחולון, עם חבלות בבטן ובראש. פרמדיקית מד"א עדן מרזייב וחובש מד"א ישראל נתנאל גמרו סיפרו: "האישה הייתה מחוסרת הכרה, ללא דופק וללא נשימה, כשהיא סובלת מחבלת ראש קשה, לאחר שנפגעה מאופנוע. "הענקנו לה טיפול רפואי וביצעו פעולות החייאה ממושכות ומאומצות אך לצערנו הרב פציעותיה היו משמעותיות ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותה. במקביל צוותי מד"א נוספים שהיו בזירה העניקו טיפול רפואי לרוכב האופנוע שנפצע באורח בינוני ופינו אותו לבית החולים כשמצבו יציב".

חובשי הצלה אלי הופמן וישראל גמרו מדווחים: "הגענו לזירת תאונת דרכים קשה, בה מצאנו הולכת רגל, צעירה כבת 20 עם חבלה רב מערכתית כשהיא מחוסרת הכרה ללא דופק וללא נשימה, לאחר שנפגעה מאופנוע. יחד עם חובשים ופראמדיקים של מד"א, ביצענו בה פעולות החייאה מתקדמות, ולמרבה הצער, בתום בדיקות רפואיות ובשל אופי הפציעות הקשות, נאלצו הפראמדיקים לקבוע את מותה במקום. בנוסף, הענקנו טיפול רפואי ראשוני לרוכב האופנוע, צעיר כבן 20 עם חבלות בראש ובבטן, והוא פונה במצב בינוני להמשך טיפול בחדר הטראומה בבית החולים וולפסון בחולון".

המשטרה הודיעה כי פתחה בחקירת נסיבות האירוע: "בוחני התנועה במרחב שפלה פתחו בחקירת תאונת דרכים קטלנית בראשון לציון בין אופנוע להולכת רגל. ע"פ גורמי הרפואה כתוצאה מהתאונה נקבע מותה של הולכת הרגל, תושבת אילת בשנות ה 20 לחייה. כאמור, בוחני התנועה במרחב שפלה פתחו בחקירת נסיבות התאונה".