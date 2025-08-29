כיכר השבת
ממצלמות הקסדה

צפו: המרדף המסוכן שהסתיים בהחלקה ומעצר בצפון

במהלך פעילות יזומה ליד דבורייה זוהה רוכב אופנוע שטח שנע ללא קסדה והרים גלגל; לאחר מרדף קצר החליק ונעצר | החשוד, בן 18 משבלי, ללא רישיון נהיגה – הועבר לחקירה והאופנוע הוחרם (חדשות)

1תגובות
(צילום: דוברות המשטרה)

אמש, בפעילות יזומה של אופנועני החטיבה לביטחון פנים במשמר הגבול בצפון, שנועדה להגביר את ביטחון הציבור ולאכוף עבירות מסכנות חיים בכבישים, זיהו הלוחמים רוכב אופנוע שטח הנוסע בפראות בסמוך למועצה המקומית דבורייה – ללא קסדה ותוך הרמת גלגל, באופן שסיכן את חייו ואת משתמשי הדרך.

הלוחמים קראו לרוכב לעצור, ומשלא נענה פתחו אחריו במרדף. לאחר מרדף קצר בשטח, הרוכב החליק במהלך מנוסתו, נלכד ונעצר בידי הכוחות.

בבדיקה התברר כי מדובר בחשוד בן 18, תושב שבלי, הנוהג ללא רישיון נהיגה. החשוד נעצר והועבר לחקירה בתחנת תבור, ואופנוע השטח הוחרם.

(צילום: דוברות המשטרה)

" ומשמר הגבול ימשיכו לפעול בנחישות ובאופן ממוקד נגד תופעות של נהיגה מסוכנת בכבישים וכל עבירה המסכנת את הציבור", נמסר מדוברות המשטרה.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (80%)

לא (20%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
מה באים אליהם (ערבים) בטענות ששופט בית העליון כבוב(ערבי) נותן חיסיון למופטי ששולל את קיומה של מדינת ישראל.
משיח

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר