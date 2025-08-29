צפו: המרדף המסוכן שהסתיים בהחלקה ומעצר בצפון

( צילום: דוברות המשטרה )

אמש, בפעילות יזומה של אופנועני החטיבה לביטחון פנים במשמר הגבול בצפון, שנועדה להגביר את ביטחון הציבור ולאכוף עבירות מסכנות חיים בכבישים, זיהו הלוחמים רוכב אופנוע שטח הנוסע בפראות בסמוך למועצה המקומית דבורייה – ללא קסדה ותוך הרמת גלגל, באופן שסיכן את חייו ואת משתמשי הדרך.

הלוחמים קראו לרוכב לעצור, ומשלא נענה פתחו אחריו במרדף. לאחר מרדף קצר בשטח, הרוכב החליק במהלך מנוסתו, נלכד ונעצר בידי הכוחות. בבדיקה התברר כי מדובר בחשוד בן 18, תושב שבלי, הנוהג ללא רישיון נהיגה. החשוד נעצר והועבר לחקירה בתחנת תבור, ואופנוע השטח הוחרם.

( צילום: דוברות המשטרה )

"משטרת ישראל ומשמר הגבול ימשיכו לפעול בנחישות ובאופן ממוקד נגד תופעות של נהיגה מסוכנת בכבישים וכל עבירה המסכנת את הציבור", נמסר מדוברות המשטרה.