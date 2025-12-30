האם הרשת החברתית היא "מערב פרוע" שבו הכל מותר בשם חופש הביטוי? פסק דין שניתן לאחרונה בבית משפט השלום בתל אביב מבהיר כי גם לשיח פוליטי סוער יש רף תחתון מחייב.

במוקד ההליך עמדה תביעת לשון הרע שהגישו עו"ד ארי שמאי, הפעיל החברתי יגאל מלכה ושותפיהם, נגד פעילת שמאל ומחאה נגד הממשלה המשמשת כמורה.

ראשיתו של ההליך בפרסומים חריפים שפרסמה ברשת החברתית 'אקס' (טוויטר לשעבר), בתגובה לציוץ של התובעים. בין היתר כתבה כפולר: "אולי תלמד לסתום את הפה הביביסטי המסריח שלך", ובהמשך הוסיפה כי המצולמים בתמונה הם "4 פחי זבל עבריינים" ו-"פושעים עלובים".

"הרף הנסבל של ביטוי לא פוגעני נחצה באופן ברור", כתב השופט, והדגיש כי אין מדובר ב"גבול דק", אלא בהשתלחות פוגענית שאינה נהנית מהגנה חוקית.

הנתבעת ניסתה לטעון להגנת "אמת דיברתי" וטענה כי מדובר בהבעת דעה פוליטית גרידא, אך בית המשפט דחה טענות אלו מכל וכל. נקבע כי ייחוס עבריינות ופשע לאדם כעובדה, ללא בסיס, נועד לבזותו ולהשפילו בעיני הציבור ופוגע במעמדו המקצועי.

מחיר ההשתלחות ברשת

בית המשפט הבהיר כי העובדה שמדובר ביריבות פוליטית מרה אינה מצדיקה הטחת האשמות פליליות.

השופט הדגיש כי הרשת החברתית אינה מרחב נטול אחריות משפטית, וכי חוק איסור לשון הרע חל עליה במלואו.

בסיכומו של דבר, קיבל בית המשפט את התביעה בחלקה וחייב את המורה הנתבעת לשלם לתובעים פיצוי בסך 35,000 שקלים, בתוספת שכר טרחת עורך דין בסך 7,500 שקלים.

פסק הדין מהווה תזכורת חשובה לכלל הגולשים ברשתות החברתיות: המקלדת אינה חסינה, ומילים פוגעניות על רקע פוליטי עלולות להסתיים בחיוב כספי כבד בבית המשפט.