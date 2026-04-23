לא נתפס: האב מדימונה הודה ברצח בנו התינוק בן השבעה שבועות

מעצר | אילוסטרציה ( צילום: Chaim Goldberg/Flash90 )

אירוע מזעזע שהתרחש לפני כשבועיים בדימונה הגיע היום (חמישי) לשלב משפטי מרכזי, כאשר פרקליטות מחוז דרום הגישה הצהרת תובע נגד אב תושב העיר, בשנות ה-30 לחייו, בחשד לרצח בנו התינוק בן 7 שבועות.

ההחלטה הגיעה בתום חקירה מקצועית ורגישה שניהלו חוקרי תחנת דימונה במרחב רותם, אשר הצליחו לגבש תשתית ראייתית מבוססת נגד החשוד. תחילתו של המקרה המטלטל ב-25 במרץ, כאשר בשעות הצהריים התקבל דיווח מדאיג מבית החולים סורוקה בבאר שבע. תינוק בן מספר שבועות הובא למרכז הרפואי כשהוא סובל מפגיעות וחבלות קשות בגופו, שעוררו חשד מיידי אצל הצוות הרפואי. עם קבלת הדיווח, פתחו חוקרי תחנת דימונה בחקירה מיידית ונרחבת, במסגרתה נעצרו הוריו של התינוק לחקירה בחשד למעורבות בגרימת החבלות הקשות.

ביום 27 במרץ, כעבור יומיים, נקבע מותו של התינוק בבית החולים, והמקרה הפך רשמית לחקירת רצח. צוות חקירה מיוחד שהוקם בתחנת דימונה, בהנחיית מפקד מרחב רותם נצ"מ ששי שלמה, החל בחקירה מורכבת ואינטנסיבית שכללה איסוף ממצאים וראיות, לצד גביית עדויות מגורמים שונים.

החוקרים פעלו בשיטתיות ובמקצועיות, תוך שמירה על רגישות המקרה והצורך בהגנה על חסרי הישע. במהלך החקירה נאספו ראיות פורנזיות, נערכו חקירות מעמיקות ונבדקו כל ההיבטים של האירוע הטרגי. הממצאים שנאספו הובילו בסופו של דבר לגיבוש תשתית ראייתית לכאורית מבוססת נגד אביו של התינוק.

מעצרו של החשוד הוארך מעת לעת על ידי בית המשפט, כאשר בכל דיון נבחנה הצדקת המשך המעצר לאור התקדמות החקירה. בסיומה של החקירה המקיפה, הגיעו החוקרים למסקנה כי קיימת תשתית ראייתית מספקת להגשת כתב אישום, והעבירו את התיק לפרקליטות מחוז דרום.

היום הגישה הפרקליטות הצהרת תובע, המהווה שלב ביניים לפני הגשת כתב אישום רשמי. במסגרת ההצהרה, הודיעה הפרקליטות על כוונתה להגיש נגד החשוד כתב אישום בגין רצח בנו, לצד בקשה למעצר עד תום ההליכים המשפטיים.

במשטרת ישראל הדגישו כי ימשיכו לפעול בנחישות למיצוי הדין עם פוגעים בחסרי ישע. "משטרת ישראל תמשיך לפעול בנחישות למיצוי הדין עם פוגעים בחסרי ישע, תוך שמירה על ביטחון הציבור והגנה על שלומם של חסרי הישע", נמסר מהמשטרה.