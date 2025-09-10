בית המשפט העליון דחה את עתירתם של מאות נכים נגד משרד התחבורה, שטענו כי דחיית יישום הנהלים החדשים לתגי החניה מותירה אותם ללא פתרון נגישות בסיסי. לטענתם, העיכוב המתמשך הפך אלפי בעלי מוגבלות ל"כלואים בבתיהם".

הדיון התקיים בפני השופטים אלכס שטיין, דוד מינץ ויעל וילנר, שקבעו כי בשלב זה אין מקום להתערבות. זאת, לנוכח חידוש הטיפול בבקשות באמצעות ספק חיצוני והתחייבות המשרד לקדם מכרז לספק קבוע. עם זאת, ציינו השופטים כי נכים שלא זכו למענה פרטני יוכלו לפנות לבית המשפט המחוזי.

העותרים טענו כי מאז ינואר הוקפא לחלוטין הליך ההנפקה – מה שהוביל לעיכובים בהנפקת תגי חניה חדשים ובהארכת הקיימים. לדבריהם, המדינה מנצלת את הרפורמה כעילה למשיכת זמן, במקום לגייס כוח אדם שיטפל בבקשות. עו"ד דניאל ארנסט, שופט בדימוס שייצג את העותרים, אמר: "נכים רבים נותרים כלואים בביתם חודשים ארוכים, משום שהמדינה מסתפקת בהארכות אוטומטיות שאינן נותנות מענה אמיתי".

הרקע לעתירה נעוץ ברפורמות חוזרות בתחום תגי החניה. ב־2021 הושקה מערכת מקוונת שנועדה לייעל את ההליך, אך בתוך חמש שנים מספר התגים זינק מ־71 אלף ל־650 אלף. בדצמבר האחרון נחשף כי גורמי פשיעה הציפו את המערכת בבקשות מזויפות, מה שהוביל בינואר להקפאת כלל הטיפול בבקשות.

במשרד התחבורה מסבירים כי הרפורמה נועדה לשים סוף לעשרות שנים של הפקרות וכי הנהלים החדשים יבטיחו בדיקה יסודית לכל בקשה. אף על פי כן, בשטח נשמעות טענות קשות על קיפאון מתמשך, והעתירה שנדחתה מותירה את הנכים עם האפשרות להיאבק על זכויותיהם בערכאות נמוכות יותר.

כפי שדיווחנו, הפרשה שהתפוצצה לפני כעשרה חודשים היא רק קצה הקרחון לתעשייה מסועפת ומסואבת הסוחרת בזכויותיהם של בעלי המוגבלויות שביננו.

באופן מביש התופעה המגונה פושה גם בקרב הציבור החרדי, כאשר המרוץ להשגת תג נכה לרכב הפך לאחת מתרי"ג מצוות, אם לא אחד מעשרת הדיברות.

בערים ובשכונות החרדיות הצפופות, הסובלות ממחסור חמור בחניות, תג החניה נחשב לג'וקר המאפשר חניה מופרעת על המדרכות - וככזה ערכו עולה על זהב טהור.