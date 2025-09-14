נקמה במרפאה: המטופל נכנס לחדר והתפוצץ כשגילה מי הרופא

כתב אישום הוגש נגד תושב המועצה המקומית הערבית כאבול בצפון הארץ, בן 55, אחרי שתקף רופא. מדובר ברופא שבעבר לא אישר לנאשם אחוזי נכות. כשגילה זאת, תקף את הרופא באכזריות ונעצר.

זה קרה לפני שבועיים. בתאריך 31/08/25 התקבל דיווח במוקד 100 של משטרת ישראל על אודות תקיפה שארעה בפארק תעשיות משגב, בה הותקף רופא על רקע עבודתו.

מיד עם קבלת הדיווח, הגיעו שוטרי המחוז הצפוני למקום, עצרו את החשוד ופתחו בחקירת נסיבות המקרה.

מחומר החקירה עלה כי הנאשם הגיע למקום והטיח בפני הרופא כי בעבר לא נתן לו אישור רפואי במסגרת וועדה בה השתתף.

הנאשם נטל את המקלדת שהייתה על השולחן והשליך אותה על הרופא הקורבן, הפיל את מסך המחשב, נטל עט כתיבה ותקף את הקורבן בידו והמשיך להשליך חפצים לעברו לרבות כוס קפה ופח אשפה.

כאמור, התוקף נעצר על ידי השוטרים מיד עם הגעתם למקום האירוע. עם סיום שלב החקירה, כתב אישום הוגש נגדו בבית משפט השלום בעכו באמצעות שלוחת תביעות גליל צפון לצד בקשה למעצרו עד תום הליכים.

"משטרת ישראל תמשיך לפעול כנגד כל פורעי החוק למען שמירה על הסדר הציבורי ולמיצוי הדין עמם ובכך לשמור על ביטחון הציבור", נמסר מהמשטרה.