רופא כבן 63 אותר היום (ראשון) במרפאה ברמת גן במרכז הארץ ללא רוח חיים, בתוך חדרו. גופתו הועברה להמשך טיפול ובירור במכון הלאומי לרפואה משפטית.

זה קרה בשעת צהרים, ברחוב ביאליק ברמת גן. מי שגילה את הרופא היה מטופל, שהמתין זמן רב לתורו. בשלב מסוים החליט להיכנס לחדר ואז גילה את הרופא ללא רוח חיים.

אל המקום הוזעקו מתנדבי זק״א ת"א לצד כוחות משטרה שהחלו בפינוי המת ובהעברתו למכון לרפואה משפטית, לשם טיפול ובירור.

מתנדבי זק״א ת"אשמואל חיימסון ומנחם סלבוטיצקי שמטפלים במקום מספרים: "מדובר במרפאה שהמטופל המתין דקות ארוכות מזמן קביעת התור עבורו ולאחר זמן ממושך כשלא נקרא למיטת הטיפולים החליט להיכנס לחדר הרופא ולתדהמתו מצא אותו כשהוא ללא רוח חיים, בסיוע מתנדבים נוספים דאגנו לכבוד המת וסייענו לכוחות המשטרה שפועלים במקום. הגופה הועברה להמשך טיפול ובירור במכון הלאומי לרפואה משפטית".

בתוך כך, מוקדם יותר היום נקבע מותו של גבר כבן 88 שנמשה מהמים בסמוך לחוף סירונית.

חובשי רפואת חירום במד"א נתן שטמר ויוסף פרידמן, סיפרו: "הובילו אותנו אל קו המים וראינו את הגבר שוכב על החול כשהוא מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה לאחר שנמשה מהמים. אזרחים שהיו במקום ביצענו פעולות החייאה בסיסיות, המשכנו בפעולות החייאה כשבסופן נאלצנו לקבוע את מותו".