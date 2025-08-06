כיכר השבת
אסונות בין הזמנים

טרגדיה נוראה: בחור ישיבה טבע במאגר המים בצפון - ואותר אחרי שעות של חיפושים ללא רוח חיים

אחרי שעות של חיפושים, אותרה על ידי מתנדבי כוחות החירום גופתו של תלמיד הישיבה הצעיר שטבע במאגר המים באמצע טיול בין הזמנים בסמוך לקיבוץ געתון | החיפושים היו מורכבים בין היתר בגלל העכירות במים, וכללו גם צוללנים שהוזעקו במיוחד וסייעו במערך החיפושים, כולל עם סירה | הפרטים (אקטואליה)

19תגובות
(צילום: דוברות איחוד הצלה)

גופת הנפטר, הבחור החשוב מיכאל כהן ז"ל תושב רמת השרון ותלמיד ישיבת 'נחלת עפולה' בן 18 שוחררה לקבורה.

המנוח טבע היום (רביעי) במאגר המים הגדול בסמוך לקיבוץ געתון - נמצאה כעבור למעלה משעה של חיפושים. למרבה הצער מותו נקבע בזירה.

בחור הישיבה יצא לטיול בין הזמנים במקום, יחד עם חבריו. במהלך שהותם במקום הוא טבע ונעדר. כוחות חירום הוזעקו למקום ופתחו בחיפושים, שכאמור הסתיימו במציאת הגופה. מתנדבי זק"א מחוז צפון פעלו בזירה לשמירה על כבוד המת ואיסוף הממצאים.

מנחם גולדברג ראש סניף איחוד הצלה בנהריה ודניאל מלכה סגן ראש סניף איחוד הצלה במעלות מסרו: "מדובר בצעיר (כבן 18) שטבע. לאחר מספר שעות צוללנים מיחידת להבה של כבאות והצלה לישראל משו את גופתו שהועברה ברכב השטח של איחוד הצלה לעבר אמבולנס שהמתין לנו מחוץ לשטח המאגר. צוותי חוסן של איחוד הצלה פעלו בזירה עקב אופי האירוע".

פראמדיק מד"א עדיאל זנו סיפר: "כשהגענו למקום האירוע ניגשו אלינו מספר אזרחים וסיפרו לנו שנער נכנס למאגר המים וככל הנראה טבע, לאחר פעולות חילוץ ממושכות בשיתוף פעולה עם המשטרה וכוחות הכיבוי הוצא מהמאגר הנער כשהוא מחוסר הכרה ללא דופק ונשימה, ביצענו בדיקות רפואיות אך לצערנו לא נותר לנו אלא לקבוע את מותו במקום."

חיים אוטמזגין, מפקד היחידות המיוחדות בזק"א, מזהיר: "דווקא בימי בין הזמנים אנו נדרשים לעירנות ומוכנות נכונה לפני כל יציאה לאתר בטבע, הסיכונים גדולים אך בהכנה נכונה ניתן להימנע מאסון, יש לנקוט משנה זהירות באתרים שאינם מוכרזים לרחצה, ולהימנע מכניסה למאגרי מים מסוכנים, האחריות בידיים שלנו."

החיפושים אחרי הבחור (צילום: כבאות והצלה לישראל)
כונני איחוד הצלה ליד הנחל (צילום: דוברות איחוד הצלה)
החיפושים (צילום: דוברות זק"א)

החיפושים בזירה היו נרחבים, וכללו צוללנים שהוזעקו במטרה להיכנס למים. סגן טפסר שמוליק פרנקו, סגן מפקד תחנת זבולון בכבאות והצלה, הסביר: ״האירוע מורכב בשל תנאי השטח והעכירות במים. לוחמי האש ממחוז חוף, יחד עם היחידה לחילוצים מיוחדים ממחוז צפון, פועלים בכל הכלים שברשותם לאיתור הנער, כולל סריקות בעזרת סירה״.

לאחר מציאת הגופה נמסר מכבאות והצלה: "לפני זמן קצר נמצא הנער שנעדר מספר שעות לאחר שנראה לאחרונה במחצבת געתון. לוחמי האש מתחנת זבולון בשיתוף יחידת להבה והיחידה לחילוצים מיוחדים של גליל מרכזי ומחוז חוף במאמץ משותף פעלו לחילוץ הנער ע"י הצוללנים של יחידת להבה".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (95%)

לא (5%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

19
למד בדרך חיים שלוש שנים , היה חביב על רבותיו על ראש הישבה הרב רפאל אלקריף שליט״א למדנו יחד חברותא תקופה ארוכה , אייך אפשר לאבד חבר בגיל צעיר, למדן חד בלימוד , אייך נרדם בלילה ,מה יעשה בבית חיים בלילה פחד פחדים
בוגר ישיבת דרך חיים
18
ברוך דיין האמת 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭 מסכ ההורים.
צדיק המסיכות
17
שיבוא משיח ותהיה תחיית המתים ושלא נדע עוד צרות, ונשמרתם מאד לנפשותיכם, במיוחד בבין הזמנים , במיוחד גם עים כלי הרכב על 2 גלגלים !
נחמן
16
עד מתי טיולי בין הזמנים מסוכנים?? עד מתי ??
מד
15
מי חיפש אותו ? העילוים?
אכי
14
יש כאלה שמתים על קידוש ה' במלחמה ויש כאלה שמתים על קידוש בין הזמנים, בושה! חשבתי שאתם חיילים בלימוד התורה, אז איך יש הפסקה בלימוד?! במלחמה אין הפסקה!
דניאל
13
זה מזכיר לי חבר שטבע בבית זית לפני עשור, הגיע הזמן שלפני כל בין הזמנים יבוא נציג חרדי של אחד מארגוני ההצלה ויתן בראש של הבחורים, טבע של הבחורים לזלזל (ואין כוונתי על הנפטר) בכל דבר שלא ראו בעינים שלהם עד שקורה משהו ואת הנעשה אין להשיב... ה' ישמור.
שמעון
12
כואבבבבב גאלנו
חיים
11
מסכן
אני
10
בן דוד שלי האהוב יהיה זכרו ברוך 😥🕯
..
9
תורה מגנה ומצלה. רק הפסקנו ללמוד ותראו מה קרה
חיים
8
העיקר שהתירו להם לכבס כבר במוצאי ט באב, שלא לפספס חלילה את ההתפרקות הקבועה והמושחתת.
מוטקה
7
כואב הלב
יחזקאל חברוני
6
ככ חבל! הרבנים צריכים להדגיש שוב ושוב בטיחות בטיחות בטיחות או ונשמרתם ונשמרתם ונשמרתם.
יוחאי
5
איך זה קורה במים רגועים ושקטים כאלו... הוא לא ידע לשחות? מכת קור? השם ישמרנו
י י
4
הותר לפרסום של המיגזר החרדי נמות בטיול ולא נשב בישיבה....
דבורה כהן
3
אנא בחורי ישיבות קדושים די לכל האסונות האלו אל תכניסו את עצמכם למקומות סכנה למה לחפש מקומות אטרקציות כאלו מסוכנים
בעזרת ה
2
השם ישמור כל מי שיצוא לטיולים בבין הזמנים שילך לשלום ויחזור לשלום בעזרת השם
מירב
1
תהא נשמתו צרורה מעלה מעלה הצרור החיים היה אחלה בחור
נתן מלאכי

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר