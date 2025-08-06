גופת הנפטר, הבחור החשוב מיכאל כהן ז"ל תושב רמת השרון ותלמיד ישיבת 'נחלת עפולה' בן 18 שוחררה לקבורה.

המנוח טבע היום (רביעי) במאגר המים הגדול בסמוך לקיבוץ געתון - נמצאה כעבור למעלה משעה של חיפושים. למרבה הצער מותו נקבע בזירה.

בחור הישיבה יצא לטיול בין הזמנים במקום, יחד עם חבריו. במהלך שהותם במקום הוא טבע ונעדר. כוחות חירום הוזעקו למקום ופתחו בחיפושים, שכאמור הסתיימו במציאת הגופה. מתנדבי זק"א מחוז צפון פעלו בזירה לשמירה על כבוד המת ואיסוף הממצאים.

מנחם גולדברג ראש סניף איחוד הצלה בנהריה ודניאל מלכה סגן ראש סניף איחוד הצלה במעלות מסרו: "מדובר בצעיר (כבן 18) שטבע. לאחר מספר שעות צוללנים מיחידת להבה של כבאות והצלה לישראל משו את גופתו שהועברה ברכב השטח של איחוד הצלה לעבר אמבולנס שהמתין לנו מחוץ לשטח המאגר. צוותי חוסן של איחוד הצלה פעלו בזירה עקב אופי האירוע".

פראמדיק מד"א עדיאל זנו סיפר: "כשהגענו למקום האירוע ניגשו אלינו מספר אזרחים וסיפרו לנו שנער נכנס למאגר המים וככל הנראה טבע, לאחר פעולות חילוץ ממושכות בשיתוף פעולה עם המשטרה וכוחות הכיבוי הוצא מהמאגר הנער כשהוא מחוסר הכרה ללא דופק ונשימה, ביצענו בדיקות רפואיות אך לצערנו לא נותר לנו אלא לקבוע את מותו במקום."

חיים אוטמזגין, מפקד היחידות המיוחדות בזק"א, מזהיר: "דווקא בימי בין הזמנים אנו נדרשים לעירנות ומוכנות נכונה לפני כל יציאה לאתר בטבע, הסיכונים גדולים אך בהכנה נכונה ניתן להימנע מאסון, יש לנקוט משנה זהירות באתרים שאינם מוכרזים לרחצה, ולהימנע מכניסה למאגרי מים מסוכנים, האחריות בידיים שלנו."