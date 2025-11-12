כיכר השבת
זו עוצמת הרעידה

פעם שנייה באותו יום: רעידת אדמה הורגשה כעת בישראל

תושבים מצפון הארץ, מדווחים בדקות האחרונות, כי שוב הרגישו לפני זמן קצר רעידת אדמה | מדובר בפעם השנייה שזה קורה היום (חדשות בארץ)

סייסמוגרף (צילום: pixabay)

תושבים בצפון הארץ דיווחו הבוקר (רביעי) על רעידת אדמה שהורגשה בצפון הארץ. לפני זמן קצר, תושבים דיווחו שוב פעם על כך שהרגישו רעידת אדמה.

מדוברות משרד האנרגיה והתשתיות נמסר: "המכון הגאולוגי מעדכן שבתאריך 12-11-2025 בשעה 16:24 התרחשה רעידת אדמה בעוצמה של 5.2, מחוץ לגבולות ישראל באזור קפריסין; הרעידה הורגשה בארץ".

יצוין, כי ברעידה הקודמת מוקדם יותר היום, מקור הרעש היה בקפריסין וייתכן כי גם עכשיו מקור הרעידה הוא משם.

מהמכון הסיסמולוגי האירופי-ים תיכוני (EMSC) נמסר הבוקר כי מדובר ברעידת אדמה בעוצמה 5.1 ובעומק 14 ק"מ שהכתה באזור פאפוס שבקפריסין.

הרעידה הורגשה הבוקר כזכור, בין היתר באזור חיפה ועפולה, אך לפי שעה לא ידוע מה עוצמתה והאם יש חלילה נפגעים.

ממשרד האנרגיה והתשתיות נמסר כי המכון הגאולוגי מעדכן שבשעה 11:31 התרחשה רעידת אדמה בעוצמה של 5.1, מחוץ לגבולות ישראל באזור קפריסין; הרעידה הורגשה בארץ.

