טרגדיה באילת: גבר כבן 50 נמשה מהמים ומותו נקבע במקום

מבצעים בו החייאה ( צילום: תיעוד מבצעי מד"א )

טרגדיה התרחשה היום (שלישי) בחוף אלמוגים באילת, כאשר גבר כבן 50 טבע למוות. צוותי מד"א שהוזעקו למקום ביצעו פעולות החייאה ממושכות, אך נאלצו לקבוע את מותו של הגבר בזירה.