טרגדיה באילת: גבר כבן 50 נמשה מהמים ומותו נקבע במקום

טרגדיה התרחשה היום (שלישי) בחוף אלמוגים באילת, כאשר גבר כבן 50 טבע למוות. צוותי מד"א שהוזעקו למקום ביצעו פעולות החייאה ממושכות, אך נאלצו לקבוע את מותו של הגבר בזירה.
על פי הדיווח שהתקבל במוקדי החירום, הגבר נמשה מהמים כשהוא מחוסר הכרה. אזרחים שהיו במקום החלו בפעולות החייאה בסיסיות עוד לפני הגעת כוחות ההצלה.
פראמדיק מד"א אודי אדרי וחובש רפואת חירום מיחידת האופנועים יהודה בן יתח, שהגיעו ראשונים לזירה, תיארו את המצב: "מדובר בגבר שנמשה מהמים כשהוא מחוסר הכרה. כשהגענו למקום ראינו אזרחים מבצעים פעולות החייאה בסיסיות בגבר שנמשה מהחוף".
הצוותים הרפואיים המשיכו בטיפול מתקדם שכלל עיסויים, הנשמות ומתן תרופות, אך למרבה הצער מצבו של הגבר לא הוטב. "נאלצנו לצערנו לקבוע את מותו במקום", מסרו האנשי מד"א.
צוות זק"א אילת הוזעק לטיפול בנפטר. ממוקד זק"א נמסר כי מדובר בגבר כבן 50 שנמשה מהים ללא רוח חיים סמוך לחוף אלמוגים.
נתוני טביעות בישראל
האירוע המצער מצטרף לסדרת מקרי טביעה שהתרחשו בישראל השנה. על פי נתוני מד"א שפורסמו לאחרונה, בשנת 2025 נרשמו 18 מקרי טביעה בים המלח, 134 בים התיכון, 12 בכנרת ו-2 בים סוף. יתר המקרים התרחשו בבריכות ציבוריות, פרטיות וצימרים.
מהנתונים עולה כי 74% מהטובעים היו גברים ו-26% נשים, כאשר קבוצת הגיל המועדת ביותר לטביעה היא ילדים ופעוטות עד גיל 10, המהווים 30% מהנפגעים.
חוף אלמוגים באילת, המהווה שמורת טבע ימית, מושך אליו מטיילים רבים לאורך כל השנה. במקום פועלים מצילים, אך כידוע, הסכנה בים קיימת תמיד ודורשת ערנות מירבית מהמבקרים.
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