כיכר השבת
זהירות!

בן 70 עלה על ערמת כסאות במהלך בניית הסוכה, נפל ונחבל | פונה במצב בינוני

כוננים הוזעקו לרחוב עזרא בבני ברק, בעקבות דיווח על גבר שנפל מגובה בעת שבנה סוכה | בארגון הצלה שבים ומזכירים לציבור על הסכנות הרבות בבניית הסוכה, ומבקשים להישמר, ולסייע לאנשים מבוגרים, בבניית סוכה במרפסות ועל גגות בניינים, ובפתיחת גגות סוכה (חדשות)

כיכר השבת
(צילום: דוברות הצלה)

כונני ארגון הצלה הוזעקו היום (שישי) לרחוב עזרא בבני ברק, בעקבות דיווח על גבר שנפל מגובה בעת שבנה סוכה.

יחד עם חובשים ופראמדיקים של מד"א העניקו הכוננים טיפול רפואי ראשוני לגבר כבן 70, שנפצע בצווארו ובעמוד השדרה. מצבו הוגדר קל-בינוני והוא פונה להמשך טיפול בבית החולים שיבא בתל השומר.

חובשי הצלה יצחק האואר וחיים ליבוביץ מדווחים: "כשהגענו למקום עם אמבולנס הצלה אותו אנו מאיישים, מצאנו גבר בן 70 כשהוא סובל מחבלות בצוואר ובעמוד השדרה, לאחר שנפל מערמת כסאות עליה עמד על מנת לבנות סוכה. יחד עם חובשים ופראמדיקים של הצלה ומד"א, הענקנו לו טיפול רפואי ראשוני, הכולל קיבוע וחבישות, ולאחר שחולץ במנוף ע"י לוחמי האש, הוא פונה במצב קל-בינוני להמשך קבלת טיפול רפואי בחדר הטראומה בבית החולים שיבא בתל השומר".

בארגון הצלה שבים ומזכירים לציבור על הסכנות הרבות בבניית הסוכה, ומבקשים להישמר, ולסייע לאנשים מבוגרים, בבניית סוכה במרפסות ועל גגות בניינים, ובפתיחת גגות סוכה.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר