כונני ארגון הצלה הוזעקו היום (שישי) לרחוב עזרא בבני ברק, בעקבות דיווח על גבר שנפל מגובה בעת שבנה סוכה.

יחד עם חובשים ופראמדיקים של מד"א העניקו הכוננים טיפול רפואי ראשוני לגבר כבן 70, שנפצע בצווארו ובעמוד השדרה. מצבו הוגדר קל-בינוני והוא פונה להמשך טיפול בבית החולים שיבא בתל השומר.

חובשי הצלה יצחק האואר וחיים ליבוביץ מדווחים: "כשהגענו למקום עם אמבולנס הצלה אותו אנו מאיישים, מצאנו גבר בן 70 כשהוא סובל מחבלות בצוואר ובעמוד השדרה, לאחר שנפל מערמת כסאות עליה עמד על מנת לבנות סוכה. יחד עם חובשים ופראמדיקים של הצלה ומד"א, הענקנו לו טיפול רפואי ראשוני, הכולל קיבוע וחבישות, ולאחר שחולץ במנוף ע"י לוחמי האש, הוא פונה במצב קל-בינוני להמשך קבלת טיפול רפואי בחדר הטראומה בבית החולים שיבא בתל השומר".

בארגון הצלה שבים ומזכירים לציבור על הסכנות הרבות בבניית הסוכה, ומבקשים להישמר, ולסייע לאנשים מבוגרים, בבניית סוכה במרפסות ועל גגות בניינים, ובפתיחת גגות סוכה.