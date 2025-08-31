המשטרה החליטה: זה מה שיקרה עם הקשיש שהודה ברצח בנו וחזר בו

אשר גולדשטיין בן ה-88 שהודה ברצח בנו לפני 51 שנה, ובהמשך חזר בו, ישוחרר למעצר בית. כך החליטה היום (ראשון) המשטרה, תוך הבהרה שההחלטה התקבלה תוך התחשבות במצבו.

לדברי המשטרה, התעורר דיון משפטי על אודות ההתיישנות ולכן הגיעו להסכמות עם פרקליטו על שחרורו. עוד הוסיפו במשטרה שהחקירה עדיין נמשכת ובהמשך יחליטו אם להעבירו לפרקליטות.

ביום חמישי השבוע חזר בו גולדשטיין, תושב אילת, מהודאתו בכך שהטביע את בנו סער לפני יותר מחמישה עשורים. לטענתו החדשה, מותו של הבן אירע בטביעה ולא ברצח.

כזכור, גולדשטיין החולה במחלה סופנית, הודה לאחרונה בפני המשטרה על רצח בנו, כבר בשיחה הראשונית שלו עם מוקד 100. לפי הדיווח, גולדשטיין התקשר למוקד החירום של משטרת ישראל וביקש להתוודות. כמו כן, ביקש שיביאו ניידת שתאסוף אותו מביתו.

לאחר השיחה הגיעו כוחות גדולים של משטרה לביתו של גולדשטיין והודיעו לו על מעצרו בהתאם להודאתו. כאמור בהמשך הוא חזר בו.

עו"ד נמרוד אבירם, סנגורו של גולדשטיין מטעם הסנגוריה הציבורית, טען לאחר המעצר כי לא ניתן להעמיד את מרשו לדין, שכן החוק שחול על האירוע מלפני 51 שנה מתיישן. עוד הוסיף עורך דינו של גולדשטיין כי ייתכן שהודאתו של האב נובעת מרצון שידאגו לו בבית הכלא, שם יקבל אוכל וטיפול ולא יהיה מבודד.

עם זאת, בתי המשפט דחו את הטענה עד כה וקבעו כי סוגיית ההתיישנות תיבחן בהליך העיקרי בלבד, במידה ויוגש כתב אישום נגדו.

יוזכר כי ב־1977 הורשע גולדשטיין ברצח אשתו לבנה שנה קודם לכן, יחד עם ישראל עומרי. בעדותו בבית המשפט טען תחילה כי תקף את אשתו אך לא רצח אותה: "נמאס לי ממנה ורציתי למות. שבעתי מרורים ממנה ורציתי לשים קץ לנפשי", העיד. לפי המשטרה, לאחר הרצח העביר גולדשטיין את גופתה במכונית, והוא עומרי ושותף נוסף הציתו את הרכב עם גופתה בתוכו.