אסון נורא בצפון: החתן הטרי וחברו הלוחם נהרגו בתאונה קטלנית

שני לוחמי מג"ב רס"ל תומר אליהו קליפי ז"ל ורס"ל גל יוסף ז"ל נהרגו הבוקר (שבת) בתאונת דרכים קטלנית בכביש 90 בצפון הארץ. הערב מוצאי שבת פרסמה המשטרה את שמם ותמונתם, לאחר שהודעה נמסרה למשפחותיהם, ומסרה כי "משטרת ישראל תעמוד לצד המשפחות השכולות ביגונן ותלווה אותן לעד".

התאונה התרחשה בשעת בוקר, בסביבות השעה 9:30. שני הלוחמים החברים, שנסעו על אופנועים, נפגעו מרכב בסמוך לצומת שדה אליעזר. חובשים ופרמדיקים שהגיעו לזירה מצאו אותם ללא רוח חיים, עם חבלה רב מערכתית, וקבעו את מותם במקום. בנוסף, מהזירה פונו גבר ואישה כבני 70 במצב בינוני, עם חבלות מגופם, והללו פונו אל בית החולים זיו בצפת. משטרת ישראל הודיעה כי פתחה בחקירת נסיבות התאונה. חובש רפואת חירום במד"א עדן גיגי סיפר: "מדובר בתאונת דרכים קשה מאוד. הגענו למקום וראינו תאונת דרכים בין 2 אופנועים שעולים באש ורכב פרטי. רוכבי האופנוע שכבו על הכביש במרחק רב מהאופנועים כשהם מחוסרי הכרה ללא דופק וללא נשימה, עם חבלה רב מערכתית.

זירת התאונה ( צילום: תיעוד מבצעי מד"א )

"ביצענו בדיקות רפואיות אבל הפציעה שלהם הייתה קשה מאוד ולצערנו נאלצנו לקבוע את מותם במקום. הרכב הפרטי היה עם פגיעות פח קשות בחלקו הקדמי ושימשה מנופצת. גבר ואישה כבני 70 היו מחוץ לרכב כשהם בהכרה מלאה וסובלים מחבלות בגופם. הענקנו להם טיפול רפואי ופינינו אותם בניידות טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים כשמצבם מוגדר בינוני".

כאמור, בתאונה נהרגו שני לוחמי מג"ב. הם היו חברים טובים ששירתו יחד במג"ב צפון. אחד מהם, יוסף, בן 23 מעפולה, התחתן רק לפני שלושה שבועות.