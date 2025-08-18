טרגדיה נוראה: נהג המשאית עצר בצד ונמחץ למוות בתאונה קטלנית

נהג משאית כבן 60 נהרג הבוקר (שני) בתאונת דרכים קטלנית ברחוב העצמאות בכפר יונה, לאחר שמשאית אחרת פגעה בו.

זה קרה בסביבות השעה רבע לשבע בבוקר. חובשים ופרמדיקים של איחוד הצלה ומד"א שהגיעו לזירה ניסו לייצב את מצבו ופינו אותו אל בית החולים לניאדו בנתניה, תוך פעולות החייאה, כשמצבו מוגדר אנוש. בבית החולים נקבע מותו למרבה הצער.

ברוך מכלוף חובש ביחידת האופנועים באיחוד הצלה מסר: "הענקתי סיוע רפואי בזירה לנהג המשאית בן 54 שנפצע אנוש. נמסר לנו בזירה כי הנהג יצא ממשאיתו ונמחץ ע"י נגרר של משאית".

פראמדיקית מד"א שרה מירזייב, סיפרה: "הגבר שכב בסמוך ל-2 המשאיות כשהוא מחוסר הכרה וסובל מחבלה רב מערכתית. תוך כדי הטיפול הרפואי העלנו אותו לניידת טיפול נמרץ של מד"א ופינינו אותו לבית החולים כשמצבו אנוש, תוך כדי פעולות החייאה".

כאמור בבית החולים נקבע מותו. המשטרה הודיעה כי בוחני התנועה במחוז מרכז פתחו בחקירת התאונה ונסיבותיה.