אירוע היסטורי וחסר תקדים התרחש השבוע בעיר הבירה טאיפיי שבטייוואן, עם חנוכתו הרשמית של בית העלמין היהודי הראשון במדינה. המאורע המרגש וההיסטורי שולב באופן מצמרר עם עריכת הלוויה הראשונה במקום, כאשר נפטר יהודי, אזרח ישראלי בן 73 אשר קבע את מושבו בשנים האחרונות בטייוואן, הובא למנוחת עולמים בקבורה היהודית הראשונה על אדמת המדינה.

עד לצעד הנוכחי, הקהילה היהודית הקטנה בטייוואן נאלצה להתמודד עם קשיים בירוקרטיים והלכתיים מורכבים בכל הנוגע לטיפול בנפטרים. בהיעדר תשתית קבורה מותאמת, הנוהג המקובל עד כה היה הטסת הנפטרים היהודים מטייוואן לקבורה בבתי עלמין יהודיים במדינות אחרות ברחבי העולם, תהליך שגרר עלויות גבוהות, עיכובים ממושכים ועוגמת נפש רבה לבני המשפחות. הקמת בית העלמין החדש והקבורה שנערכה בו השבוע מהווים ציון דרך משמעותי ודרמטי עבור הקהילה היהודית המקומית, שמסוגלת כעת להבטיח את כבוד המת על פי ההלכה והמסורת היהודית על אדמת המדינה.

הלוויה ההיסטורית נערכה תחת רגשות מעורבים של עצב על אובדן החיים והתרגשות מגודל השעה, ובהשתתפות בני משפחתו של המנוח שהגיעו בטיסות מיוחדות ממדינות שונות ברחבי העולם, כולל משלחת רחבה שהגיעה ממדינת ישראל, כדי לחלוק לו כבוד אחרון וללוות אותו בדרכו האחרונה.

מאחורי הקלעים של המבצע הלוגיסטי וההלכתי עמדו שלוחי חב"ד ומתנדבי החטיבה הבינלאומית של ארגון זק"א תל אביב, הפועלים ברחבי הגלובוס כדי למנוע הלנת המת ולדאוג לחסד של אמת. עם פטירתו של האזרח הישראלי, פנה שליח חב"ד המקומי בטייוואן, הרב שלומי טביב, לעזרת אנשי זק"א במזרח אסיה כדי לסייע ולטפל בכל היבטי ההלוויה והקבורה.

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בעקבות הפנייה, יצאה משלחת מיוחדת מהונג קונג השכנה בראשותו של השליח ומפקד זק"א באזור, שליח חב"ד הרב מנדי רבינוביץ.

ברוך נידאם, מנהל החטיבה הבינלאומית בזק״א, התייחס למבצע המורכב ואמר כי "מתנדבי החטיבה הבינלאומית של זק״א פועלים בכל מקום ובכל זירה ברחבי העולם למען כבוד המת. השבוע הגיעו אנשי החטיבה הבינלאומית של זק״א מהונג קונג בראשות שליח חב״ד הרב מענדי רבינוביץ, לטייוואן, לבקשת שליח חב״ד המקומי הרב שלומי טביב כדי לסייע ולטפל בכל היבטי ההלוויה והקבורה".

צוות המתנדבים המיומן, שמורגל בניהול מקרי פטירה מורכבים ומפעיל באופן שוטף את בית העלמין היהודי בהונג קונג, נחת בטייוואן ולקח פיקוד על כל היבטי הטהרה והקבורה המורכבת. הרב מנדי רבינוביץ, שליח חב״ד בהונג קונג ומפקד זק״א במזרח אסיה, תיאר את השתלשלות הדברים: "אנחנו הגענו לטייוואן לבקשת ידידי שליח הרבי הרב שלומי טביב שליט״א וסייענו להם לערוך את הטהרה והקבורה, אצלינו בהונג קונג קיים בית העלמין יהודי ואנחנו מיומנים לטפל ולדאוג לכבוד המת. במסגרת הפעילות של זק״א ברחבי העולם אנו נותנים מענה לכל נפטר באיזורינו שבמזרח אסיה".

החטיבה הבינלאומית של זק"א תל אביב ממשיכה לפעול בכל רחבי העולם למען כבוד המת, תוך שיתוף פעולה מלא עם הקהילות היהודיות, שלוחי חב"ד והרשויות המקומיות בכל הקשור לטיפול בנפטרים והבאתם לקבורה מכובדת על פי ההלכה והמסורת, כאשר הקמת בית העלמין החדש בטייוואן מהווה נדבך קריטי ברשת הביטחון הרוחנית וההלכתית של יהודי המזרח הרחוק.