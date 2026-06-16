ש', אמא לשני פעוטות שאושפזו בבית החולים הדסה עין כרם בירושלים בעקבות צריכת מחית פירות, שיחזרה את רגעי החרדה הקשים שעברו עליה ועל משפחתה, כאשר לנגד עיניה הילדים החלו לאבד הכרה בזה אחר זה ולקרוס על הקרקע.

האירוע המדאיג, כך היא סיפרה לערוץ I24NEWS, שפרסם היום (שלישי) את עדותה, שהוביל לחקירה אפידמיולוגית של משרד הבריאות, התרחש כאשר האם שהתה בגינה יחד עם שכנתה והילדים. הכל התנהל כשורה, עד לשלב שבו הילדים קיבלו את מחית הפירות.

האם מתארת כיצד בתוך זמן קצר מהאכלתם, המצב הרפואי של הפעוטות הידרדר בצורה קיצונית ומפחידה. "היינו בגינה אני ושכנה שלי עם הילדים", שחזרה האם בכאב, "הם אכלו ולאט לאט, בעיקר הגדול שלי, נהיו לא יציבים והתחילו ליפול לרצפה".

התסמינים הלכו והחמירו ככל שכמות המזון שהילדים צרכו הייתה הגבוהה ביותר. האם הבחינה כי בנה, שאכל את המנה המרכזית, פיתח פגיעה קשה במערכת העצבים או בערנות הגופנית.

בדבריה תיארה את המראות הקשים בגינה: "הגדול שלי שאכל הכי הרבה היה מטושטש בלי הכרה. השנייה שאכלה כמה כפות לא הייתה יציבה, לא הצליחה לשבת והייתה נראית ממש חלשה".

ממדי הבהלה והחשד כלפי המוצר התעצמו עוד יותר כאשר התברר כי לא רק ילדיה שלה נפגעו, אלא גם פעוט שלישי ששהה עמם במקום ורק טעם מהמחית. לדברי האם, כמות מזערית ביותר הספיקה כדי להפיל גם אותו. "הבן שלי נתן כפית אחת מאותה מחית לחבר שלו הקטן, ואז זה גם קרה לו", סיפרה האם, במה שמחזק את החשד המיידי והישיר על השפעתה של אותה אריזה ספציפית.

לאחר שעות ארוכות ומתוחות של טיפול רפואי אינטנסיבי ובדיקות בבית החולים הדסה עין כרם, האם מעדכנת כי חל שיפור מסוים במצבם של הפעוטות שנפגעו באירוע, והם נמצאים במגמת התאוששות. "היום הם התאוששו והמצב הרבה יותר טוב", סיכמה האם באנחת רווחה, אך הדגישה את החשיבות של המודעות בקרב הורים אחרים לסימני האזהרה הללו.

כזכור, חקירה משותפת של משטרת ישראל ומשרד הבריאות נפתחה בירושלים, בעקבות אירוע חמור ומדאיג שבו נמצאו שאריות של חומרי הרדמה והרגעה בדמם של מספר פעוטות.

ממשרד הבריאות נמסר אתמול: "בשלב זה לא ניתן לקבוע בוודאות אם קיים קשר בין המקרים לבין המוצר. ואולם יש לציין כי המוצר נמכר ביחידות בודדות ולא במארז. בנוסף, בשלב זה על אף שטרם הוכח הקשר לשימוש למוצר, משרד הבריאות מבקש מהורים שהאכילו את ילדיהם במוצר, לשים לב אם חל שינוי בהתנהגות הילדים, שעלול להתבטא בישנוניות, תשישות או דיבור מבולבל, לפנות לרופא הילדים וכן לפנות למוקד משרד הבריאות 5400* תוך עדכונם על הקשר למוצר.

"משרד הבריאות מבקש להזכיר כי בעת רכישת וצריכת מוצרי מזון, מומלץ לוודא כי המוצר סגור ותקין, מסומן כנדרש, נשמר בתנאים מתאימים, ובעל מראה, צבע וריח אופייניים למוצר. משרד הבריאות נמצא בקשר עם גורמי האכיפה וימשיך ויעדכן את הציבור ככל שיידרש".