הוועדה לביקורת המדינה, בראשות חה"כ אלון שוסטר, קיימה היום (שני) דיון בנושא הליכי השיקום והפיתוח של יישובי הנגב המערבי, בעקבות דוח מבקר המדינה לשנת 2026, בדיון נחשפו גם המספרים.

הדיון התמקד בפעילות מנהלת תקומה, בסטטוס חזרת התושבים ובמענה לליקויים שהועלו כאמור בדוח מבקר המדינה.

יו"ר הוועדה, ח"כ אלון שוסטר: "​מנהלת תקומה היא אירוע יוצא דופן בהיסטוריה של הממשל הישראלי. החלטה חשובה של רה"מ בימים הראשונים למלחמה. המנהל הראשון של המנהלת היה מקצועי, למנהלת לוו חקיקה, החלטות ממשלה ותקצוב. מדובר בעבודה יוצאת דופן וריכוזית עם החלטות חשובות, ומעקב צמוד של משרדי הממשלה והכנסת. אזור הצפון מתנהל אחרת לגמרי."

רו"ח יניב פרץ, מנהל ביקורת במשרד מבקר המדינה, הציג את עיקרי הדוח והצביע על פערים בפתרונות לתושבים שאינם חוזרים, מודל תקצוב החינוך והעיכוב בשיקום השטחים הפתוחים.

אביעד פרידמן, ראש מנהלת תקומה: "אני מודה על הביקורת ומתייחס אליה ככלי לתיקון ושיפור ולא ככותרת. צריך לזכור: מנהלת תקומה הוקמה באופן דחוף ומיידי. לא קיבלנו ספר הפעלה, לא היה גוף דומה בעבר ורוב הדברים נחצבו בידיים במאמץ עצום.

לאחר הקיצוץ של 1.5 מיליארד שקלים בחוק תקומה שעבר באפריל אשתקד, עדכנו את התוכנית האסטרטגית בשיתוף ציבור חסר תקדים עם חמשת המועצות. הפירוט התקציבי שקוף לחלוטין ומופיע באתר המנהלת מאוקטובר 2025. אנחנו לא יושבים בירושלים אלא בשדרות. זו החלטה ניהולית מודעת לשקם את החבל מתוכו, לצרוך שירותים מהכלכלה המקומית ולהיות חלק מהמרחב.

42 מתוך 47 יישובים (כ-93%) כבר חזרו. תושבי חולית וכיסופים יחזרו עד ה-1 ביולי. בכפר עזה ובבארי אנו מקווים להתחיל את החזרה במהלך שנת 2027, ותושבי ניר עוז צפויים לחזור בהמשך אותה שנה.

זהו אירוע ציוני מרגש: מספר תושבי החבל גדל מכ-62 אלף ערב ה-7 באוקטובר לכ-65 אלף כיום. החבל נשאר הטרוגני ומגוון, והיישובים הם אלו שמחליטים את דרכם".

אביאל פנסאפורקאר, סגן ראש מנהלת תקומה: "העמדנו כלי ייחודי של 'סל יישובי' בהיקף של 15-20 מיליון שקלים. היישובים טענו שהחלוקה השנתית מאפשרת רק פרויקטים קטנים וביקשו פרויקטים משמעותיים יותר.

ישבנו עם אגף התקציבים וסיכמנו מתווה: יישובים המצהירים על כוונה לצמיחה דמוגרפית יוכלו לקבל הטבה ולהשתמש בתקציב של השנה העוקבת מראש. חשוב להבהיר מול דוח המבקר: אין כאן התניה, אלא הטבה שנועדה לאפשר פיתוח משמעותי".

גלבוע זינגר, מנהל צוות תכנון במשרד רה"מ: "המשרד מקדם תוכניות פיתוח רחבות לנגב המערבי ולבאר שבע, וכי נמצאים פתרונות גם לתלמידים מקהילת תקומה שאינם גרים ביישובי החבל.