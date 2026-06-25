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"מהפכת ה-26 ביוני"

חמאס בלחץ: תושבים עזתיים מתכננים פעולה יוצאת דופן 

מתנגדי חמאס ברצועת עזה מתכננים גל מחאות מחר, ב-26 ביוני | חמאס מגיב בלעג ומאשים את המארגנים בשיתוף פעולה עם ישראל (בארץ)

אילוסטרציה (צילום: חליל קאלוט\פלאש90)

ברצועת עזה נערכים מתנגדי לקיום שורת פעולות מחאה מחר, 26 ביוני, במסגרת יוזמה המכונה "מהפכת ה-26 ביוני".

על פי המארגנים, הפעילויות יחלו בשעה 16:00 ויכללו מחאות במוקדים שונים ברחבי הרצועה.

לדבריהם, מדובר במחאה בלתי אלימה שתתקיים תחת הדגל הפלסטיני וללא שיוך ארגוני, והם אף קראו לכלי התקשורת להגיע ולסקר את האירועים.

בינתיים, ערוצים המזוהים עם חמאס מפיצים סרטונים ופרסומים הלועגים ליוזמה, המכונה בהם "פאודה 2026", ומציגים את מארגני המחאה, שרבים מהם חיים מחוץ לרצועה, כמי שפועלים בשיתוף פעולה עם ישראל.

בין היתר נטען כי המחאה מקודמת בסיוע דובר צה"ל בערבית, אביחי אדרעי, בניסיון לצבוע אותה כפעילות המשרתת את האויב.

נכון לעכשיו לא ברור מה יהיה היקף ההיענות לקריאות המחאה ומה תהיה תגובת חמאס לפעילויות המתוכננות.

חמאסעזהפלסטיניםמחאהאביחי אדרעי

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