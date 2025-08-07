ישיבת הקבינט הגורלית, שדנה בכיוון שאליו ישראל תלך בנוגע לעזה, ברקע סירוב חמאס להתקדם לעסקה, נפתחה הערב (חמישי) בלשכת ראש הממשלה בירושלים.

על הפרק עומדת האפשרות, שאליה לפני הדיווחים חותר נתניהו והרמטכ"ל מביע את הסתייגותו ממנה - לכבוש את רצועת עזה. החשש הוא בין היתר מפגיעה בחטופים במהלך הלחימה.

מוקדם יותר היום התראיין ראש הממשלה לתכניותיו להמשך המלחמה. בריאיון ל'פוקס ניוז' אמר שהכוונה היא להשתלט על כל רצועת עזה ולהעביר אותה לכוחות חמושים שינהלו אותה כראוי.

"אנחנו לא חפצים בעזה, לא מעוניינים לשמור אותה ולא לשלוט עליה כגוף שלטוני", אמר נתניהו. "אנחנו מעוניינים להעביר אותה לכוחות ערביים".

הבוקר קיים הרמטכ״ל, רב-אלוף אייל זמיר, הערכת מצב רב-זירתית של פורום המטה הכללי. בהערכת המצב, הוצג לחברים תמונת מצב המבצעית בכלל הגזרות ואף הוצגו תכניות צה״ל להמשך.

זמיר: ״אנחנו ממשיכים להילחם בכל החזיתות. הדי התקיפות שלנו נשמעים כל העת ברחבי המזרח התיכון". לדבריו: "תרבות המחלוקת היא חלק בלתי נפרד מההיסטוריה של עם ישראל, היא מהווה מרכיב חיוני בתרבות הארגונית של צה"ל – הן פנימה והן כלפי חוץ".