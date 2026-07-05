הממשלה אישרה היום (ראשון) תוכנית היסטורית להאצת בינוי מלונות ביהודה ושומרון, בהובלת שר התיירות חיים כץ. התוכנית, בהיקף של 27 מיליון ש"ח, נועדה להסיר חסמים תכנוניים ולהעניק מענקים משמעותיים ליזמים שיקימו מתקני אירוח באזור.

במסגרת ההחלטה, משרד התיירות יקדם תכנון סטטוטורי להקמת מתקני אכסון מלונאיים ויבצע פעולות שיאפשרו מימוש זכויות או שיווק מגרשים. לצורך כך יוקצו 7 מיליון ש"ח מתקציבו השוטף של המשרד, בפריסה שווה בין השנים 2026–2030.

"התוכנית שאישרנו תאפשר לממש הפוטנציאל התיירותי האדיר ביהודה ושומרון", מסר השר כץ. "לראשונה, נוביל מהלך כולל המשלב תכנון, פיתוח תשתיות, יצירת מלאי קרקעות למלונאות ומסלול ייעודי לעידוד הקמת מלונות. בכך נסיר את החסמים בתחום, תוך יצירת ודאות ליזמים והנחת התשתית שתגדיל את היצע חדרי הלינה, תמשוך תיירים ותחזק את הכלכלה המקומית".

מענקים של עד 28% ליזמים

בנוסף לתכנון, אושרה הקצאת 20 מיליון ש"ח מתקציב הפיתוח של משרד התיירות למתן מענקים להקמה, להסבה ולהרחבה של מתקני אכסון מלונאיים באזור. שיעור המענק יעמוד על עד 28% מתוכנית ההשקעה המאושרת – מענק בסיסי של 20%, בדומה למענק הקבוע בחוק לעידוד השקעות הון, ובתוספת מענק מנהלי של 8% במסלול היתר בנייה.

המענקים יינתנו באמצעות ועדה שתמונה על ידי מנכ"ל משרד התיירות ותפעל בהתאם לנוהל ייעודי שיפורסם. המהלך נועד לצמצם את פער הכדאיות הכלכלית של יזמים ולאפשר הוצאת פרויקטים מלונאיים לפועל.

פער השקעה עצום

כיום, היעדר מלאי תכנוני זמין למלונאות מהווה אחד החסמים המרכזיים לפיתוח תעשיית התיירות ביהודה ושומרון. על פי הנתונים, בעשור האחרון הושקעו ביהודה ושומרון כ־115 מיליון ש"ח בלבד בתשתיות תיירות, לעומת למעלה מ־2 מיליארד ש"ח ביתר חלקי הארץ.

מטרת המהלך היא להגדיל את היצע מקומות הלינה, להפוך את יהודה ושומרון מאזור של טיולי יום ליעד של לינה ושהייה, להאריך את משך ביקור התיירים ולהגדיל את תרומת התיירות לכלכלה המקומית.

המהלך שאושר היום הוא צעד משלים לפיתוח התיירות ביהודה ושומרון ומהווה המשך ישיר להחלטת הממשלה שהוביל השר חיים כץ במאי השנה, במסגרתה אושרה תוכנית לפיתוח תשתיות תיירות ציבוריות באזור בהיקף של 50 מיליון ש"ח.

יצוין כי בחודשים האחרונים נרשמה עלייה משמעותית בתנועת התיירים לישראל, כאשר בתשעת החודשים הראשונים של 2025 נרשמה עלייה של כ-26% בתנועת הנוסעים הבינלאומית, עם כ-13.7 מיליון נוסעים. התוכנית החדשה צפויה לתרום להמשך צמיחת ענף התיירות גם באזור יהודה ושומרון.