תקלת תקשורת חמורה וחריגה התרחשה לפני שעה קלה (ראשון) במרחב האווירי של יוון ובשל כך, יהיו עיכובים משמעותיים בטיסות לישראל וממנה.

ברשות שדות התעופה מסרו: "עקב בעיות קשר במרחב האווירי של יוון, המרחב האווירי של יוון נסגר בשלב זה, עד השעה 16:00".

"לפיכך", נכתב עוד בהודעה: "צפויים עיכובים בהמראות ובנחיתות. חברות התעופה מנסות למצוא נתיבים עוקפים. לציבור הנוסעים מומלץ להתעדכן מול חברות התעופה".

יצוין, כי בשל התקלה במרחב האווירי של יוון, כל הטיסות שאמורות לעבור במסלול של יוון, עברו לנתיבים אחרים, מה שגורם כאמור לעיכובים משמעותיים.

על פי הדיווח בחדשות 12, מפי גורמים בעולם התעופה: "מדובר במקרה הנוכחי בתקלה רצינית והיסטורית".