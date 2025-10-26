ארגון הטרור חמאס העביר לנציגי הצלב האדום מיקום מדויק ברצועת עזה, שבו לטענתם נקבר החייל הישראלי הדר גולדין הי"ד. כך דווח היום (ראשון) ברשת אל ג'זירה.

לפי הדיווח, מדובר בשטח מעבר ל"קו הצהוב", שבו שוהה ישראל בינתיים. בישראל אין לפי שעה כל אימות לדיווח.

ברצועת עזה נותרו 13 חטופים חללים שטרם הושבו לידי ישראל. אחד מהם הוא הדר גולדין הי"ד, שגופתו נחטפה לפני למעלה מעשור, בתקופת צוק איתן.

גולדין נהרג במהלך קרב ברפיח בחודש אב תשע"ד, וגופתו נחטפה על ידי חמאס למנהרה. מאז מקום קבורתו אינו נודע.

בתוך כך, ברצועת עזה מתבצעים חיפושים נרחבים אחר גופות החטופים החללים. הצלב האדום עורך את החיפושים מעבר לשטח הקו הצהוב, והיום הצטרפו אליו באישור ישראל גם נציגי חמאס.

לפי דיווחים ערביים, החיפושים היום מתרכזים בעיר רפיח, שבדרום הרצועה, שם לפי הדיווחים נמצא קברו של גולדין, וצפויים להתרחב גם לעיר עזה.

אמש, מוצאי שבת, התבטא מנהיג חמאס בעזה, חליל אל-חיה, כי אנשי חמאס ייכנסו היום לאזורים נוספים בכדי לנסות ולאתר גופות חטופים חללים. בריאיון לרשת אל-ג'זירה אמר אל-חיה כי "ניכנס היום לאזורים חדשים כדי לחפש חלק מהגופות". לדבריו: "נכשלה בהשגת מטרותיה במשך שנתיים של מלחמה".

מנהיג חמאס הוסיף על רקע האולטימטום של הנשיא טראמפ להשבת גופות החללים כי חמאס "לא ייתן לישראל תירוץ לחדש את הלחימה". אל-חיה התייחס גם לסוגיית פירוק הארגון מנשקו ואמר: "הנשק שלנו קשור לקיומו של הכיבוש ולתוקפנות, ואם הכיבוש יסתיים - הנשק יחזור למדינה".

לדבריו: "הנושא עדיין נדון עם הפלגים והמתווכים, וההסכם עדיין בחיתוליו. אין לנו הסתייגויות לגבי ניהול הרצועה על ידי אף דמות לאומית המתגוררת בעזה".

כזכור, ברקע עיכוב מסירת הגופות על ידי ארגון הטרור, הנשיא טראמפ הודיע כי חמאס חייב להתחיל להחזיר במהירות את הגופות שיש בידיו "אני עוקב אחר זה מאוד".

בפוסט שפרסם ברשת החברתית Truth Social בבעלותו כתב טראמפ כי "יש לנו שלום חזק מאוד במזרח התיכון, ואני מאמין שיש לו סיכוי טוב להיות נצחי. חמאס יצטרך להתחיל להחזיר במהירות את גופות החטופים שנהרגו, כולל שני אמריקנים, אחרת המדינות האחרות המעורבות בשלום הגדול הזה ינקטו פעולה".

טראמפ הוסיף כי "קשה להגיע לחלק מהגופות, אך אחרות ניתן להחזיר כבר עכשיו, ומאיזושהי סיבה הם אינם עושים זאת. אולי זה קשור לפירוז שלהם, אבל כשאמרתי שיחס הוגן יינתן לשני הצדדים, זה חל רק אם הם עומדים בהתחייבויות שלהם".

בסיום הפוסט הציב טראמפ דד-ליין וכתב: "נראה מה הם יעשו ב־48 השעות הקרובות. אני עוקב אחר כך מקרוב מאוד".