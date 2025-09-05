כיכר השבת
חמאס רמז שאלון אהל קיבל טיפול מהצלב האדום - המכחיש: "לא ניתנה לנו גישה"

בסרטון הטרור הפסיכולוגי של חמאס, פוגש גיא גלבוע דלאל את אלון אהל ליד מתקן של הצלב האדום בעיר עזה | בארגון הכחישו כל קשר: "לא ניתנה לנו גישה לאף בן ערובה" (חדשות)

אלון אהל (צילום: באדיבות המשפחה)

, פרסם היום (שישי) סרטון טרור פסיכולוגי בו נראה החטוף גיא גלבוע דלל נוסע ברכב בעיר עזה, ונפגש עם החטוף אלון אהל. המשפחה אישרה לפרסם כי אלון אכן נראה בסרטון.

מדובר באות חיים ראשון מהשבי של אלון אהל, ולפי דבריו של גיא, הפגישה הייתה ליד מתקן של ארגון הצלב האדום בעיר עזה.

הסרטון מרמז כאילו אלון היה במתקן של הצלב האדום ואולי גם קיבל שם טיפול רפואי - כך כותב דורון קדוש, הכתב הצבאי של גלי צה"ל.

מהצלב האדום נמסר בתגובה לגל"צ כי "לוועד הבינלאומי של הצלב האדום נודע על הסרטון רק לאחר פרסומו. לצוות של הצלב האדום אין שום מידע על הימצאותו של בן ערובה בקרבת המשרדים שלנו, וגם לא ניתנה לנו גישה לאף בן ערובה".

קטע הסרטון המתפרסם באישור המשפחה (צילום: חמאס)

1
מעניין איך זה שהוא מעל המנהרה וא"כ צריכים להיזהר מאוד שלא להפציץ
בדוייי

