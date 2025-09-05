ארגון הטרור חמאס, פרסם היום (שישי) סרטון טרור פסיכולוגי בו נראה החטוף גיא גלבוע דלל נוסע ברכב בעיר עזה, ונפגש עם החטוף אלון אהל. המשפחה אישרה לפרסם כי אלון אכן נראה בסרטון.

מדובר באות חיים ראשון מהשבי של אלון אהל, ולפי דבריו של גיא, הפגישה הייתה ליד מתקן של ארגון הצלב האדום בעיר עזה.

הסרטון מרמז כאילו אלון היה במתקן של הצלב האדום ואולי גם קיבל שם טיפול רפואי - כך כותב דורון קדוש, הכתב הצבאי של גלי צה"ל.

מהצלב האדום נמסר בתגובה לגל"צ כי "לוועד הבינלאומי של הצלב האדום נודע על הסרטון רק לאחר פרסומו. לצוות של הצלב האדום אין שום מידע על הימצאותו של בן ערובה בקרבת המשרדים שלנו, וגם לא ניתנה לנו גישה לאף בן ערובה".