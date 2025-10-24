בישראל נערכים: חמאס עשוי להשיב בסוף השבוע חטופים חללים

כיכר השבת
בישראל נערכים לאפשרות ש ישיב עוד חטופים חללים במהלך סוף השבוע – כך מסרו הבוקר (שישי) גורמים המעורים בנושא לכאן חדשות.

ההיערכות מתקיימת על רקע לחץ שהפעילו ישראל ו על המתווכות, בניסיון להביא להתקדמות בסוגיית השבת הגופות. לפי ההערכה בישראל, לחמאס מצויים חטופים חללים שהוא מסוגל להשיב באופן מיידי.

השחרור האחרון התקיים בלילה שבין שלישי לרביעי, אז הושבו לישראל גופותיהם של שני חטופי ניר עוז – אריה זלמנוביץ', ממקימי הקיבוץ שנרצח כחודש לאחר חטיפתו, ותמיר אדר, חבר כיתת הכוננות שנפל בקרב באותה השבת.

על פי הדיווח ב"כאן חדשות", באגף המודיעין משוכנעים כי בידי חמאס היכולת לאתר לפחות עשרה מתוך 13 החטופים החללים שנותרו ב, גם ללא סיוע בינלאומי.

בכירי אמ"ן הציגו את המידע בפני סגן נשיא ארצות הברית, ג'יי די ואנס, בפגישה שקיים אתמול (חמישי) בקריה בתל אביב עם שר הביטחון ישראל כ"ץ, הרמטכ"ל רב־אלוף אייל זמיר, וגורמי מודיעין בכירים.

במהלך הפגישה הוצגה לוואנס תמונת מצב עדכנית על המתרחש ברצועת עזה, כולל ממצאי המודיעין בנוגע לחטופים החללים שנותרו בידי חמאס, ולצד זאת – דרישה ישראלית שלא להתקדם לשלב הבא במתווה טראמפ לפני סיום הטיפול בנושא.

בשבועיים האחרונים, כך לפי הערכות אמ"ן, חמאס מנצל את הפסקת האש כדי לשקם את שליטתו ברצועה: לגייס פעילים חדשים, לתקן מנהרות ואמצעי לחימה, ולבצר מחדש את מערכי השליטה והפיקוד. במערכת הביטחון מעריכים כי חמאס אינו מתכוון לוותר על נשקו או על משילותו ברצועה.

